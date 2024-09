Williams en partner Komatsu lanceren Engineering Academy

De ambities van elk Formule 1-engineeringproject zijn er altijd op gericht om het betrokken team hogerop te laten komen. De Komatsu-Williams Engineering Academy is daarin niet anders en heeft vergelijkbare langetermijnambities, maar daarnaast nog veel meer.

Het programma werd donderdag gelanceerd met als doel nieuw en onontdekt talent aan te trekken. Tijdens de Grand Prix van Italië van afgelopen weekend vond op het dak van het motorhome van het team een launch event plaats, waarbij Alex Albon langskwam - net na zijn negende plaats in de kwalificatie in Monza. Williams teambaas James Vowles was ook aanwezig en sprak de gasten toe om in detail uit te leggen wat de Academy voor zowel het team als hem persoonlijk betekent.

“Engineering is een groot en belangrijk vakgebied en kent vele disciplines. Ik kijk er echt naar uit om deze academie te zien groeien en van de grond te zien komen. Ik heb de plannen gezien en ben enthousiast over wat het zal opleveren. Ik denk dat het hand in hand zal gaan met wat we binnen Williams doen, het is een logische match”, zei hij. “Ik ben zelf zo'n dertig jaar geleden de sport binnengestapt. Ik was een afgestudeerde die de Formule 1 binnenkwam en F1 had dertig jaar geleden geen enkel idee wat ze met dit soort mensen aan moest. Het raakte me echt. Daarom wil ik ervoor zorgen dat we kansen bieden aan toekomstige generaties, investeren in toekomstige generaties omdat zij de leiders van de toekomst zijn. Het is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van wat Williams nu is en wat Williams in de komende vijf tot tien jaar zal zijn. Deze investering laat meteen zien dat de reis van Williams niet draait om de korte termijn, maar gaat om het bouwen van fundamenten met de afgestudeerden van de toekomst.”

Met het aanbod van stages, werkervaringsplekken en programma's voor afgestudeerden positioneren Komatsu en Williams zich als voorlopers van dergelijke projecten. “De Engineering Academy loopt al een aantal jaar en het principe erachter is het vinden van de volgende generatie talent met een hoog potentieel vanuit een STEM-perspectief (Science, Technology, Engineering and Maths)”, legt Chief HR Officer van Williams, Ann Perrins, uit. “Vanuit een wereldwijd perspectief proberen we een breed scala aan studenten bij het programma te betrekken door samen te werken met 'F1 in Schools' en we nemen elk jaar tien studenten aan voor het programma. We willen hier jaar na jaar in investeren en het principe is dat we geweldig talent vinden, hen helpen zich te ontwikkelen en hen een fantastische ervaring geven.”

De basis van de lancering is Williams’ meerjarige samenwerking met Komatsu, die in februari werd aangekondigd als een “statement moment” voor het team.

RP - Komatsu Engineering Foto door: Williams

Terwijl het logo van Komatsu nu op de auto's van Albon en Franco Colapinto prijkt, gaat de relatie voor Perrins veel verder. “Komatsu is een relatief nieuwe partner voor ons, maar we zaten meteen op één lijn wat betreft een aantal van deze belangrijke mogelijkheden om samen te werken,” zei ze. “Het belangrijkste om te zeggen is dat met deze echt belangrijke samenwerkingen zoals Komatsu, het veel meer is dan de stickers op de auto. We moeten ervoor zorgen dat we echt veel waarde toevoegen aan de samenwerking.”

F1 in Schools is een belangrijke factor voor de academie en zorgt voor potentiële kandidaten om mee te doen. Deze internationale STEM-wedstrijd daagt leerlingen uit meer dan veertig landen uit om miniatuur F1-auto's te ontwerpen en ermee te racen met behulp van computerondersteunde ontwerpsoftware. Degenen die succesvol zijn, nemen deel aan de wereldfinale, dit jaar in Saudi-Arabië, om vervolgens mogelijk door te stromen naar de Komatsu-Williams Engineering Academy.

“F1 in Schools is echt een perfecte samenwerking”, aldus Perrins. Het is een non-profitorganisatie die wereldwijd talenten opleidt voor de toekomstige autosport. Ze hebben een fantastische competitie. We sluiten ons aan bij die wedstrijd en ontmoeten hun finalisten in Saudi-Arabië. Vervolgens dienen ze een aanvraag in om deel uit te maken van de academie en doorlopen ze het assessment.

“We hebben een aantal succesverhalen gehad en onlangs hebben drie van de meest recente lichting deelgenomen aan ons stagejaar, dus ze zijn een jaar bij Williams komen werken en twee van hen hebben zich nu aangesloten bij ons programma voor afgestudeerden. Als ze eenmaal aan het programma deelnemen, krijgen ze een mentor die met hen samenwerkt. Ze hebben dus toegang tot hen. We hebben een specifiek e-learningplatform en er is veel F1-content die mensen echt aanspreekt en dat we al een aantal jaar gebruiken. Wat ze ook krijgen, en dat is geweldig, is dat ze kunnen meedingen naar een aantal van de andere startersfuncties die we hebben.”

Naast F1 in Schools biedt de academie ook een kans voor mensen met een minder traditionele technische achtergrond om hun weg te vinden binnen de industrie. Dat is een aspect van het project waar Komatsu enthousiast over is, zoals hun Vice President van Global Brand Transformation, Todd Connolly, voorafgaand aan het launch event in Monza uitlegde.

“Diversiteit is een enorm aandachtspunt in onze industrie en binnen Komatsu in het bijzonder. Historisch gezien zijn carrières in onze industrie meer door mannen gedomineerd en het is absoluut onze focus, tot op de hoogste niveaus in de organisatie, om genderdiversiteit te vergroten,” zei hij. “Dit programma verbreedt ook de talentenpool in geografisch opzicht - Komatsu heeft wereldwijd meer dan 64.000 teamleden, dus dit programma biedt mogelijkheden voor mensen over de hele wereld. Geschiktheid moet niet worden beperkt door geografische locatie. Toen we met Williams gingen praten en ontdekten dat ze een vergelijkbare focus hebben en een gedeelde ambitie met betrekking tot het ontwikkelen van talent, voelde de synergie gewoon goed. De twee organisaties, Williams en Komatsu, hebben gedeelde waarden en een gedeelde focus op de ontwikkeling van mensen.”

Omdat Komatsu in de jaren 90 een technische partner van het Williams F1-team was, was dit een kans om weer samen te komen in een geheel andere hoedanigheid.

Alex Albon, Williams Racing, RP - Komatsu Engineering Foto: Williams

“Ons doel is om samen met Williams waarde te creëren. De vorige samenwerking ging destijds over het ontwikkelen van technologieën. Het partnerschap dat we nu hebben, gaat over het ontwikkelen van mensen en het vergroten van het bewustzijn van bèta/technische carrières in onze sector”, aldus Connolly. “De deelnemers aan de Engineering Academy zullen aan het einde van hun opleidingstraject geweldige kandidaten zijn met een hoog potentieel en goede prestaties - we moeten een manier vinden om ze te verdelen tussen ons en Williams!”

De ingenieurs van de toekomst uit de hele wereld - en de hele maatschappij - aantrekken zou Williams en hun resultaten op het circuit ten goede komen. Perrins en Connolly denken echter dat de Komatsu-Williams Engineering Academy veel bredere doelen heeft. “Ik zou zeggen dat het breder is dan dat”, aldus Perrins. “Vanuit merkperspectief heeft het voor Williams en Komatsu echt een groot bereik en de samenwerking met 'F1 in Schools'. Het helpt gewoon om een grote groep studenten bekend te maken met de mogelijkheid van een loopbaan in de autosport. Maar voor degenen die succesvol zijn in het programma, is het natuurlijk een heel belangrijke manier om al vroeg in hun carrière te investeren in hun ontwikkeling. Er is niets bevredigender dan iemand uit een programma te zien komen die, naar wij verwachten, echt de top van zijn of haar gekozen vakgebied bereikt”, voegt Connolly eraan toe. “Dus we hopen zeker dat talenten niet alleen naar de Formule 1 zullen stromen, maar ook naar de zware industriële sector, want we zullen steeds meer mensen nodig hebben in technische functies, om de volgende honderd jaar van groei mogelijk te maken, net zoals onze eerste honderd jaar van groei werd gedreven door onze mensen.”

Eén ding is zeker: de wegen naar dergelijke functies worden veel toegankelijker met de onlangs gelanceerde Komatsu-Williams Engineering Academy en het werk dat het samenwerkingsverband verzet om er een succes van te maken.