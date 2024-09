Het coureursdilemma waar Audi/Sauber F1 mee kampt voor 2025

Sauber had gehoopt Carlos Sainz aan boord te krijgen voor 2025 om teamgenoot te worden van Nico Hülkenberg, waarna het team in 2026 doorgaat als fabrieksteam van Audi. Maar door onzekerheid over het concurrentievermogen van het project koos Sainz ervoor om bij Williams te gaan rijden. De pas benoemde COO en CTO van Audi, Mattia Binotto, heeft het oplossen van de coureursituatie aangewezen als een van zijn eerste taken en wil deze kwestie zo snel mogelijk oplossen. Hij zegt echter dat hij, voordat hij zich vastlegt, met de Audi-chefs moet afspreken of het voor een gevestigde coureur als Valtteri Bottas gaat, of voor een jongere zoals reservecoureur Théo Pourchaire of de opkomende F2-ster Gabriel Bortoleto.

Binotto zei over zijn gedachten over de coureurskeuze voor 2025: "Ik ben hier pas een paar weken, dus het is nog vroeg voor mij. Maar het is zeker iets wat we moeten beoordelen: gaan we voor ervaring of voor iets anders? Dit is een project met een langetermijndoelstelling, dus [de vraag is] wat is het beste voor ons vanaf nu tot het einddoel? Is het beter om op korte termijn ervaring op te doen en dan over te stappen op iets anders? Dat moeten we beslissen en ik denk dat we daar vandaag nog geen antwoord op kunnen geven. We luisteren zeker naar alle potentiële coureurs. We zijn zeker aan het evalueren wat de voor- en nadelen zijn om tot het beste compromis te komen."

Binotto stelt dat het team niet te lang wil wachten met het nemen van een beslissing, omdat er bredere problemen zijn met het verbeteren van de performance en het team zich niet kan veroorloven om afgeleid te worden. "Ik denk dat we zo snel mogelijk zullen beslissen, zonder twijfel, want we moeten het team klaarstomen voor volgend jaar en voor de toekomst", zei de Italiaan. "We moeten ook stoppen met speculeren, want dat is niet in ons belang. Maar tot nu toe is er nog geen beslissing genomen over wat het beste zal zijn."

Lange lijst aan namen

Terwijl Bottas de favoriet is om een contractverlenging te krijgen, zegt het team dat jonge coureurs als Pourchaire en Bortoleto ook kans maken. Zij zijn echter niet de enigen die worden overwogen. Mick Schumacher en Liam Lawson zijn in het verleden ook in verband gebracht met Sauber. "Theo is vandaag onze reservecoureur, dus op een manier maakt hij al deel uit van de familie", voegt Binotto toe. "Gabriel doet het momenteel erg goed in F2. Ik denk dat hij heeft laten zien dat hij een groot talent is en we kijken zeker naar wat hij doet - zoals we naar vele anderen kijken. Ik denk niet dat dit de enige namen zijn waar we onze aandacht op richten. Er staan veel namen op de lijst met veel potentie, veel expertise en veel ervaring. Nogmaals, we moeten beoordelen wat het belangrijkst is voor ons op de korte, middellange en lange termijn, en gaan voor een duidelijk plan - waar ik vandaag nog niet echt een antwoord op heb."

In een exclusief gesprek met Motorsport.com over zijn F1-vooruitzichten zei Pourchaire dat hij na het winnen van de F2-titel vorig jaar niet wist wat hij nog meer kon doen om te laten zien dat hij een Grand Prix-zitje verdiende. "Ik stel mezelf deze vraag ook", zei hij. "Elke dag. Ik weet het niet. Ik heb mijn best gedaan op de baan. Sommige mensen zeggen dat het kampioenschap winnen in het derde jaar in de F2 er niet goed uitziet. Maar ik won het toen ik 20 jaar oud was. Ik ben de jongste racewinnaar ooit in F2 en in F3, dus ik hoef niets te bewijzen op het circuit. Ik heb gewoon een kans nodig. Dat is het."