Alonso zeer kritisch op functioneren Aston Martin

In 2023 was Aston Martin Racing nog de positieve verrassing in de Formule 1, dit jaar zwemt het team ergens in het middenveld. In Monza moest de renstal uit Silverstone zelfs Haas en Williams op pace voor zich dulden. Het past in de dramatische vorm waarin Aston Martin verkeert. In de laatste twaalf kwalificaties slaagde het team er maar zeven keer in Q3 te bereiken. Voor het team is dat een teleurstellende constatering, zeker omdat de ambities huizenhoog zijn. De renstal hoopte aan te haken bij de top-vier, maar zit nu vaker niet dan wel in de punten. Fernando Alonso baalt enorm van de huidige vorm en deelt zijn kritiek op het functioneren van het Britse team.

"Wij [de coureurs] kunnen hier niets aan doen", begint Alonso. "Het is de handen van het team. Ik denk dat Lance [Stroll] en ik elk weekend weer ons uiterste best doen om het maximale uit de auto halen. Als ik een sterk weekend – zoals deze in Monza – heb gehad, dan staat er 'compleet anonieme race voor Alonso'. Maar ik denk dat dit jaar Lance en ik heel dicht bij elkaar hebben gezeten, alleen hier in Monza was ik wat beter dan Lance. Ik was best blij met de auto en pushte voor de volle honderd procent. En dan krijg ik P11."

Pijlen op 2026, maar het moet nu ook beter

Dat het nu niet wil vlotten is teleurstellend. "We moeten afwachten. We begrijpen dat het grote doel 2026 is", vervolgt Alonso, die daarmee niet accepteert dat dit nu de situatie is bij Aston Martin. "Als team kunnen we accepteren dat we niet in de top-vier meedoen. Zij zijn echt een eind voor ons. Maar nu staan we ook achter Haas, achter Williams en achter RB. We moeten denk ik de lat wat hoger leggen en wat beter worden."

Het is volgens Alonso niet de verwachting dat Aston Martin de komende races al verbeterd. "Zolang we geen upgrade op de auto hebben, is dit wat het is en dit is niet goed genoeg", stelt Alonso in klare woorden. "Het was niet goed genoeg in Monza, niet goed genoeg in Zandvoort, in Spa en Hongarije. Ik denk ook niet dat het in Baku, Singapore en Austin gaat veranderen, tenzij we veel nieuwe onderdelen krijgen."