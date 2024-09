Bleekemolen over nieuwste F1-talent: "Hij is gewoon Verstappen-materiaal"

Vanaf het moment dat Lewis Hamilton voor aanvang van het huidige Formule 1-seizoen zijn vertrek bij Mercedes naar Ferrari aankondigde, waren alle ogen gericht op Andrea Kimi Antonelli. Het jeugdige megatalent uit Italië is al sinds 2019 onderdeel van het Mercedes Junior Team en voorbestemd om de nummer één bij het F1-team uit Brackley te worden. Afgelopen vrijdag, vijf dagen na zijn achttiende verjaardag, mocht Antonelli tijdens de eerste dag van de Italiaanse Grand Prix dan zijn officiële F1-debuut maken.

Dat debuut duurde slechts tien minuten. Antonelli crashte zwaar in de Parabolica en kwam vervolgens niet meer in actie. Meteen laaide een discussie op: Was het te vroeg om zo'n jonge coureur in een F1-wagen te zetten? Moest dat debuut per se in zijn thuisland Italië – met alle bijkomende druk – plaatsvinden?

Bekijk: F1 Monza: Andrea Kimi Antonelli crasht Mercedes bij Formule 1-debuut

Jeroen Bleekemolen keek met plezier naar de eerste meters van Antonelli in de Formule 1 en vindt dat het megatalent niet te vroeg is gebracht. "Nee! Zoals ik hem zie, is het eigenlijk een soort Max Verstappen. Hij heeft geen last van die druk. Hij is gewend met druk om te gaan. Hij is ook twee keer achter elkaar Europees kampioen karting geworden, waar heel veel racers bij horen. Dat is niet even zomaar één keer toevallig een wedstrijd winnen. Dus hij wint het kampioenschap twee keer en daar horen ook al die voor heats bij, al die kwalificaties, al die pre-finales. In al die finales moet je foutloos zijn en dat heeft hij al op zo'n jonge leeftijd moeten doorlopen. Hij is gewoon Verstappen-materiaal, een coole kikker. Die heeft daar geen last van."

Dat Antonelli er al na tien minuten hard vanaf schoot is dan ook helemaal niet erg en absoluut geen kras op zijn zelfvertrouwen. Ook door de manier waarop Mercedes met het voorval omging. "Hij heeft natuurlijk de volledige steun van het team", zegt Bleekemolen. "En het team heeft het fantastisch uitgelegd waarom hij eraf ging. Hij was zo snel onderweg dat bij het insturen van de Parabolica de achterbanden eigenlijk te heet werden. En dus ging hij er te hard in voor wat hij had. Maar had hij dat rondje af kunnen maken dan had hij gewoon eerste gestaan", verdedigt Bleekemolen de coureur uit Bologna. "Dus nee, hij klapt er eigenlijk op onervarenheid vanaf. Omdat hij gewoon niet de ervaring heeft van die Pirelli-band."

"Wat ik mooi vind, is dat hij gewoon... Hij doet niet rustig aan", zag Bleekemolen. "Hij gaat de baan op en meteen all-in. Dat doet Max Verstappen ook en dat zie je eigenlijk bij heel weinig andere rijders. Dus ik zie heel veel vergelijkingen met Max. Dat hij eraf gaat, is natuurlijk superongelukkig. Maar dat is niet wat hem tegen gaat zitten. Dit is een jongen volgens mij die dit gewoon naast zich neerlegt en doorgaat."

Een dag na zijn debuut in een officiële F1-sessie werd Antonelli gepresenteerd als opvolger van Hamilton bij Mercedes. Volgend jaar rijdt hij dus naast George Russell. Bleekemolen verwacht een mooi duel tussen die twee. "Russell zit er echt lekker in, gewoon ook volledig ondersteund door het team. Hij doet het ten opzichte van Hamilton ook heel goed, maar ja: Antonelli zou een nieuw type Verstappen kunnen zijn."

Links en rechts zijn er wat reserves over het talent van de Italiaan die in F2 weliswaar twee races won, maar zesde staat in het klassement. Bleekemolen heeft echter geen enkel voorbehoud en is overtuigd van de kwaliteiten van de Italiaan. "Ik zie het aan het racen, hoe hij racet. Hij heeft het in de Formule 2 niet zo goed voor elkaar met de auto van Prema die is gewoon niet snel genoeg. Maar hij maakt acties waarvan ik denk, kan het wel? En ja, het lukt hem wel. Hij is gewoon iemand die net wat meer kan dan al die hele goede rijders dat doen. En daar mag je bewondering voor hebben."