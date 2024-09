Russell vreesde grote crash met Pérez: "Nog een halve centimeter..."

Voor George Russell begon de Grand Prix van Italië dramatisch. Hij begon van de derde plaats, maar schoot rechtdoor in de eerste chicane en had schade aan zijn voorvleugel. De Mercedes-coureur moest zijn voorvleugel vervangen en viel terug tot de twaalfde plaats na zijn tweede pitstop. Ondanks de tegenslagen was Russell erop gebrand om een goed resultaat te behalen, al moest hij daarvoor wel nog afrekenen met de verdedigende Sergio Pérez. Die zette in de run naar de Variante del Rettifilo de deur open voor een aanval van Russell aan de rechterkant, maar in de remzone liet de Mexicaan net genoeg ruimte om een grote crash te veroorzaken.

Russell schoot door die actie door het gras, maar slaagde er desondanks in om de Red Bull-coureur in te halen om uiteindelijk als zevende over de streep te komen. Na afloop van de Grand Prix van Italië liet Russell weten niet helemaal onder de indruk te zijn geweest van de actie van Pérez, die volgens hem te weinig ruimte liet aan de rechterkant. Gevraagd of hij het naar zijn zin had in het duel met Pérez, antwoordde Russell: "Ik bedoel, leuk? Ik denk niet dat je dit als 'leuk' kunt omschrijven. Ik dacht namelijk dat ik de lucht in zou gaan toen hij me met 340 kilometer per uur afkneep. Maar het was hard racen. En gelukkig maakte ik nog een positie goed. Het zat wel heel erg op de limiet [wat Pérez deed]."

Ook al is hij dus niet helemaal gediend van de acties van zijn concurrent, is Russell niet van plan om in gesprek te gaan met Pérez. "Er valt niets te zeggen", verklaart hij. "We zijn uiteindelijk niet gecrasht en ik haalde hem in. Maar een halve centimeter meer en het had een ander verhaal kunnen zijn." Mercedes-teambaas Toto Wolff nam het op voor zijn coureur en stelde dat de verdedigende actie van Pérez 'waarschijnlijk' onder 'bewegen tijdens het remmen' kan vallen - ook al gebeurde het nog voordat de twee coureurs daadwerkelijk remden. "Was het gat groot genoeg? Het was klein, maar alsnog kwam die move te laat", wijst Wolff naar Pérez.

Aanvullende rapportage van Oleg Karpov en Mark Mann-Bryans

