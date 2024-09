Piastri haalt uit naar 'rookie' Stroll na mislopen F1-zege Monza

In de slotfase van de Formule 1-race op Monza was Oscar Piastri hard op jacht naar koploper Charles Leclerc. Piastri beschikte over een vers setje rubber, want hij zat op een tweestopsstrategie. Leclerc moest op oude banden de race afmaken, aangezien Ferrari vol voor de eenstopper ging. Uiteindelijk bleek de keuze voor één stop de beste, maar het gat was slechts 2,6 seconden. Piastri had naar eigen zeggen meer kans gehad als hij niet Aston Martin-coureur Lance Stroll op een ronde hoefde te zetten.

"Ik vroeg eigenlijk direct [na de stop] welke pace nodig was om Charles te pakken. Vanaf het eerste moment reed ik die pace. Op dat moment voelde ik me nog optimistisch", vertelt Piastri na afloop van de race waarin hij tweede werd. "Daarna verloor ik veel tijd achter Carlos [Sainz]. Toen had je Stroll die rondreed als een soort rookie die voor het eerst een kartrace reed. Ik weet niet wat hij dacht op het moment dat hij de blauwe vlag zag, maar dat kostte me zeker een seconde. Ik had een perfecte stint nodig om te winnen. Dit soort dingen maakten de kans kleiner. Het was hoe dan ook erg lastig, maar we zaten er niet heel ver vandaan. Ik pushte de hele tijd voluit in de poging om het te flikken. Ik kon niet sneller dan dit. Maar ja, ik kwam net tekort."

Op de onboardbeelden van Stroll is zichtbaar dat de Canadees wel direct uit de weg gaat van Piastri, maar dat hij bij de Variante Ascari aan de buitenkant van de bocht blijft hangen. Daardoor kon Piastri niet de ideale lijn rijden en verloor hij daar iets aan tijd. De rondetijd van die ronde was het langzaamste vanaf het moment dat de coureur uit Melbourne Sainz had ingehaald. Vooral in de laatste sector verloor hij veel tijd, ongeveer een halve seconde.

