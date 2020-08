Voorspel de uitslag van de GP van België en win!

De eerste zes races van 2020 zijn achter de rug en daarin werd duidelijk dat er eigenlijk geen maat staat op Mercedes. Slechts één keer was de winst niet weggelegd voor de in het zwart gehulde Zilverpijlen: de 70th Anniversary Grand Prix ging naar Red Bull-coureur Max Verstappen. Vier keer kwam Lewis Hamilton als eerste over de finish, de andere zege ging naar Valtteri Bottas. Afwezig in de strijd om de overwinningen is Ferrari, dat met Charles Leclerc pas twee keer op het podium stond. Racing Point lijkt haar zaken momenteel beter voor elkaar te hebben, terwijl McLaren en Renault zich ook mengen in de strijd met Ferrari. Maar is dat komend weekend in de Belgische Ardennen ook het geval?

Weet jij al hoe de uitslag van komend weekend eruitziet? Speel dan mee met de F1-managersgame voor de Grand Prix van België. Voor de race krijg je een budget van 135 miljoen euro, waarmee je een team samenstelt van zes coureurs. Zij verdienen in de race punten met hun eindklassering en het verschil tussen hun positie in de kwalificatie en de race. Ook voor uitvallers krijg je punten, dus het kan lonen om een gokje te wagen. De deelnemer met de meeste punten maakt kans op een mooie prijzenpot. Deelname aan het spel bedraagt 5 euro en de pot is gevuld met minimaal 500 euro. Klik hier om je aan te melden.

En ben je ook een kenner van de koers? In het Tour de France-spel van Zweeler staat er een flinke prijzenpot op het spel met minimaal 25.000 euro aan prijzengeld. Ben jij de meestervoorspeller? Dan win je een eerste prijs van 2.500 euro. Aanmelden kan via deze link.