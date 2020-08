Russell verwacht heel zware races voor Williams op Spa en Monza

Na een zeer lastig 2019 heeft Williams in 2020 de weg omhoog gevonden. Punten scoorde het team nog niet, maar de twee bolides van de renstal rijden niet langer op grote achterstand achteraan. Regelmatig kunnen George Russell en Nicholas Latifi de strijd aanbinden met Alfa Romeo en Haas. De verwachting voor de komende twee races is dat alle teams met Mercedes-motoren indruk gaan maken, omdat de motor van de Duitse fabrikant als de sterkste wordt gezien. Russell tempert echter de verwachtingen van Williams en stelt dat de FW43 aerodynamisch niet efficiënt genoeg is om ver naar voren te komen op Spa en Monza.

“Hoewel we de sterkste motor hebben, hebben we ook met afstand de meeste luchtweerstand”, zei Russell. “Daarom waren we in de afgelopen twee seizoenen zo sterk in Boedapest, omdat je daar niet van het vermogen afhankelijk bent. Hoewel we veel vermogen hebben, gebruiken we het niet echt omdat we zoveel luchtweerstand hebben. Daarom verliezen we ook zoveel snelheid ten opzichte van Mercedes en Racing Point. Op papier denk je ‘oh, we hebben een Mercedes en dus zouden we moeten vliegen op Spa en Monza’, maar dat is niet het geval. Helaas hebben we een heel povere aerodynamische efficiëntie met deze auto, en dat gaat het moeilijk maken.”

Dat Williams in 2020 de aansluiting gevonden heeft met de middenmoot is volgens Russell zowel voor hemzelf als voor het team een grote bron van motivatie. “We willen hier niet strijden om de laatste posities. Haas en Alfa zijn echt binnen bereik en dat geeft mij als coureur en het team extra motivatie om alles eruit te halen. Het stelt iedereen ook in staat om verder te pushen, zodat we kunnen proberen terug te komen in de B-klasse. Momenteel zitten we in de C-klasse, samen met Haas en Alfa. We moeten blijven pushen om naar de B-klasse te komen. Maar het is duidelijk dat Mercedes en Red Bull momenteel in hun eigen competitie zitten.”

Met medewerking van Luke Smith en Oleg Karpov