De cijfers geven een duidelijk beeld van de krachtsverhoudingen bij Red Bull. Albon staat 6-0 achter in de kwalificatie, 5-0 in de races, heeft 40 punten ten opzichte van de 95 die zijn teamgenoot verzamelde, gemiddeld is zijn snelste ronde een halve seconde langzamer dan die van een zekere Max Verstappen. En dan zwijgen we nog over de gemiddelde kwalificatiepositie en racepositie. Albon staat er ten opzichte van Verstappen niet heel goed voor. Met soortgelijke cijfers vlogen Daniil Kvyat en Pierre Gasly er in het verleden uit bij de hoofdmacht van het energiedrankenmerk, maar datzelfde lijkt bij Albon niet te gebeuren.

In gesprek met Motorsport.com verklaart Red Bull-adviseur Marko waarom: “De prestaties van Albon zien er slechter uit dan ze in werkelijkheid zijn. In Barcelona zijn we te ver gegaan met de afstelling om hem een wagen te geven met een stabiele achterkant. Het maakte niet uit op welke bandencompound we hem lieten rijden: na acht ronden vlogen de temperaturen door het dak en buiten het window. Hij gleed maar wat over de baan. Zijn kwalificatie was beter. En wat ook volledig buiten beschouwing is gelaten: in beide Silverstone-races was hij tijdens de tweede stint de snelste man op de baan. Hij was sneller dan Verstappen. Hij heeft het bewezen op de Red Bull Ring. Als hij zijn ritme kan vinden, is hij zeker snel.”

Het grote verschil met de situatie is niet zozeer het Thaise paspoort van Albon (51 procent van het Red Bull-imperium is in Thaise handen), maar het feit dat er wel altijd potentie te zien is bij de coureur telt meer. Wat ontbreekt is dat de 24-jarige coureur dat nog niet constant kan laten zien. De cijfers bevestigen de woorden van Marko. In de beide Silverstone-races was Albon inderdaad op een gegeven moment de snelste man op de baan. Maar de race was in die fase in principe al voorbij. Albon verliest de races meestal op zaterdag in de kwalificatie of tijdens de eerste stint van de race. Aan het eind van een race is hij vaak heel snel.

Marko gelooft niet dat Albon te weinig tijd gehad heeft om te ‘rijpen’ bij Toro Rosso (nu AlphaTauri), de renstal onder leiding van Franz Tost. “Verstappen had die tijd ook niet nodig. Misschien was de mening van Franz Tost iets te conservatief. Rijders die er niet mee om kunnen gaan, zouden geen carrière in de top kunnen hebben. Dat soort rijders is sowieso niet geschikt voor Red Bull Racing.”

“Voldoende talent in juniorprogramma”

Ter vervanging van Alexander Albon stond Sebastian Vettel op de nominatie. De Duitser haalde zijn Formule 1-successen met Red Bull maar van die glorietijd is bij zijn huidige werkgever Ferrari weinig meer zichtbaar. De Heppenheimer is inmiddels een eenling in de ‘Ferrari-familie’: begin dit jaar kreeg hij van teambaas Mattia Binotto te horen dat hij aan het eind van dit seizoen het veld moet ruimen. Een terugkeer op het oude nest was een romantisch idee en bovendien zou een krachtmeting met Verstappen heel interessant zijn, maar Marko ziet er niks in. En dus informeerde hij zijn voormalig pupil voorafgaand aan de tweede GP in Oostenrijk dat een terugkeer geen werkelijkheid gaat worden.

“We hebben groot succes gehad met Vettel, maar op dit moment staan we er bij Red Bull Racing goed voor”, verklaarde hij. “We hebben contracten. We kunnen niet opeens alles overboord gooien omdat Vettel niet langer een contract heeft.” Ook zou het verkiezen van een ervaren coureur boven een ‘eigen’ junior stijlbreuk zijn in de filosofie van Marko en Red Bull. Verstappen en Gasly zijn op basis van sportieve prestaties doorgedrongen tot de top. Ondertussen doemt een andere naam op bij Red Bull. Het is de Japanse Yuki Tsunoda, een Formule 2-talent die in de startblokken staat om de plek in te nemen van Kvyat. Dat zou met name voor Honda een boost zijn.

“Tot op heden hebben we ons aan onze principes gehouden”, aldus Marko. “We hebben Alonso bijvoorbeeld laten lopen, terwijl het mogelijk was [hem te halen]. We hebben altijd de voorkeur gegeven aan onze junioren en hebben onze eigen weg gekozen. Vettel, Verstappen en Ricciardo hebben allemaal GP’s gewonnen. Het is een succesvolle route. Verstappen is een exceptioneel talent.” Marko kan zich dan ook niet vinden in de suggestie dat het opleidingsprogramma langzamerhand aan het opdrogen is. “Men schrijft dat we geen jong talent meer hebben. We hebben Yuki Tsunoda, die doet het dit jaar geweldig in F2. Hij heeft twee uitvalbeurten gehad. Zonder die tegenslag had hij evenveel punten gehad als [F2-topper] Robert Shwartzman. We hebben Liam Lawson in de Formule 3, hij is drie keer uitgevallen met een technisch probleem en staat alsnog derde. We hebben goede jongens die eraan zitten te komen. Zouden we onze filosofie op moeten geven omdat een goede rijder ergens geen zitje kan krijgen?”

Ervaren ‘tweede rijder’ noodzakelijk?

Verstappen heeft in het verleden al eens laten blijken dat een ervaren tweede coureur in het team hem zou kunnen helpen. Een dergelijke kracht zou het team kunnen helpen met de ontwikkeling van de auto, het finetunen van afstellingen en het bepalen van een strategie. Een goede tweede coureur is bovendien handig voor het wegkapen van de nodige punten bij de concurrentie. Marko zet de suggestie van zijn oogappel in perspectief: “Het was niet zozeer de wens van Verstappen, maar meer een richtlijn dat we resultaten moeten scoren. De technische feedback van Albon is heel goed. Zijn prestaties tijdens de races zijn uitstekend, zeker in de snelle bochten zit hij op het niveau van Verstappen. Maar dan kan het ook zo zijn dat hij twee tienden verliest in een bepaalde bocht. Maar dat is voor ons het probleem niet.”

Geen tussentijdse wisseling bij de Red Bull-formatie dit jaar? Het zou bijna een unicum zijn. Marko stelt: “We zingen het dit jaar wel uit.”