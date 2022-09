VIDEO: Samenvatting VT2 F1 GP Italië 2022 op Motorsport.com Voor eigen publiek op Autodromo Nazionale Monza is Ferrari sterk uit de startblokken gekomen, want ook in de tweede training was de Scuderia het snelste. Bekijk hieronder de hoogtepunten van de tweede oefensessie voor de F1 Grand Prix van Italië.