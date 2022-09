Perez content met openingsdag GP Italië: "Vergelijkbaar met Max"

Sergio Perez moet al een tijdje toezien hoe Max Verstappen het ene succes naar het andere boekt. Na zijn overwinning in Monaco, is de Mexicaan er niet meer in geslaagd om een race als eerste af te sluiten. De Red Bull-coureur heeft ook eerlijk toegegeven dat de recente updates op de RB18 niet in het voordeel zijn van zijn rijstijl. Op het circuit van Monza is Perez echter positief na de eerste dag. In VT1 noteerde hij slechts de veertiende tijd, maar in de tweede sessie werd een sprongetje gemaakt. Die training sloot de coureur als zesde af, zeven tienden achter de rapste man Carlos Sainz.

Net als Verstappen speelde ook Perez met diverse afstellingen. "Dit heb ik gedaan om de opties te verkennen", trapt de Mexicaan af tegen onder meer Motorsport.com. "Ik moet zeggen dat we redelijk wat informatie hebben verzameld, wat dat betreft verwacht ik dat we nog wel een goede stap kunnen zetten. Daarnaast speelden we ook met verschillende levels downforce, dat is veelbelovend. Ik ben erin geslaagd om een goed programma af te werken."

De rijstijlen van de Red Bull-coureurs zijn niet met elkaar te vergelijken. Dit betekent dat Perez zijn auto normaliter anders afstelt dan zijn Nederlandse teamgenoot. In Italië lijken de verschillen kleiner. "We zijn op iets vergelijkbaars uitgekomen, al verschilt het natuurlijk nog wel een beetje", vervolgt de man uit Guadalajara. "Wat dat betreft valt er nog genoeg door te nemen vanavond." Kort na de start van de eerste training kwam de FIA met een document. Daarin viel te lezen welke coureurs allemaal met nieuwe motoronderdelen op pad gaan in Italië, ook de naam van Perez stond daarbij. Hij beschikt op Monza over een nieuwe interne verbrandingsmotor, waardoor hij na de kwalificatie tien plekken achteruitgaat. De focus lag vrijdag dus al grotendeels op zondag. "Het belangrijkste gaat namelijk de race pace zijn. De bandenslijtage gaat hier zondag een heel belangrijke rol spelen."

Hoewel Perez naar eigen zeggen al een goede richting is ingeslagen met de wagen, kan er dus nog wel wat verbeterd worden. Op de vraag hoe de auto voelt, antwoordt hij: "Het voelt allemaal wat lichtjes aan hier. Ik glij veel, maar dat is ook wel een beetje het karakter van de baan. Ik kijk uit naar morgen, maar meer naar zondag."