Overzicht: Wie hebben naast Verstappen nog meer gridstraf voor F1 Monza?

Toen Max Verstappen donderdag van Motorsport.com de vraag kreeg of hij voldoende componenten in de pool heeft om het hele jaar mee uit te rijden of dat er nog een wissel volgt, reageerde de wereldkampioen: "We zullen zien. Het is voor mij lastig om daar nu al iets over te zeggen." Tussen de regels door viel te lezen dat hij ook op het Autodromo Nazionale di Monza naar achteren zou gaan op de startopstelling. De bevestiging daarvan is tijdens de eerste vrije training gekomen in de officiële documenten van de FIA.

In tegenstelling tot in Hongarije en België gaat het ditmaal niet om een volledige motorwissel. Red Bull heeft besloten om alleen het onderdeel te vervangen dat het meest gevoelig is voor slijtage: de interne verbrandingsmotor. Het is vooruit denken en inschatten wat er nodig is om (technisch malheur daargelaten) het einde van dit seizoen te halen. Aangezien een gridstraf incasseren in Singapore, Japan en ook Austin niet gewenst is, acht Red Bull Monza de beste optie. Daar komt nog bij dat Verstappen weinig last lijkt te hebben van een gridstraf in Italië. Als de auto snel genoeg is voor pole-position, zou dat P6 worden. Wie in het achterhoofd houdt dat ook Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Sergio Perez achteruit gaan, weet dat het in de praktijk nog minder pijn kan doen voor Verstappen.

Zo is zijn Mexicaanse teamgenoot is in Italië ook voorzien van zijn nieuwe interne verbrandingsmotor en een nieuwe versnellingsbak. Alhoewel het voor de hand ligt dat er nog meer wissels komen bij de man met startnummer 11, gaat het voorlopig om een gridstraf van tien plekken. Ook Ferrari blijft op het 'eigen' Monza niet buiten schot wat betreft de motorwissels. Sainz wordt namelijk van een nieuwe MGU-K voorzien en daarmee ook van een nieuwe specificatie van dat onderdeel. Charles Leclerc heeft de nieuwe spec al langer in zijn Ferrari zitten, maar de Scuderia wilde die ook op tijd aan Sainz geven en had tot de Amerikaanse Grand Prix in Austin om dat te doen.

Daarnaast heeft hij een nieuwe MGU-K, elektronica en een nieuwe versnellingsbak in zijn Ferrari gekregen. Het betekent voor Sainz 'back of the grid', net zoals Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda (beide een volledig nieuwe motor). Naast deze mannen gaan ook Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Mick Schumacher en Kevin Magnussen achteruit. Bekijk in de onderstaande tabel het volledig overzicht:

Cour Team Componenten Straf Max Verstappen Red Bull ICE 5 plekken Esteban Ocon Alpine ICE 5 plekken Sergio Perez Red Bull ICE (eerste overtreding) 10 plekken Valtteri Bottas Alfa Romeo ICE, turbo, MGU-H 15 plekken Mick Schumacher Haas Versnellingsbak, ICE 15 plekken Kevin Magnussen Haas ICE, turbo, MGU-H 15 plekken Carlos Sainz Ferrari Versnellingsbak, MGU-K, CE, ES Back of the grid Lewis Hamilton Mercedes Volledig nieuwe motor Back of the grid Yuki Tsunoda AlphaTauri Volledig nieuwe motor + eigen straf Back of the grid