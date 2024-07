VIDEO: Samenvatting van de verregende VT3 op Spa met crash Stroll

Waar de voorspellingen vrijdag grotendeels niet klopten en het vrijwel de hele dag droog bleef in de omgeving van Spa-Francorchamps, klopten de buienradars op zaterdag al een stuk beter. Dat was echter geen goed nieuws voor de fans langs de baan, want de regen had het circuit in de Ardennen bereikt. Ondanks de vele regen besloten meerdere coureurs de baan op te gaan toen de lichten op groen sprongen. Heel lang werd er niet gereden, want de regen werd alsmaar heviger. Het leidde ook tot de crash van Lance Stroll in Eau Rouge-Raidillon, waarop de rode vlag gezwaaid werd.

Na de onderbreking kwam de groene vlag weer tevoorschijn, maar geen van de coureurs maakte aanstalten om de baan op te gaan. Niet veel later greep de wedstrijdleiding opnieuw naar de rode vlag door de staat van het circuit, waar vele plassen water te vinden waren. Pas in de slotminuten werd de baan weer vrijgegeven, dit om de coureurs de kans te bieden om proefstarts uit te voeren op start/finish.

Het Grand Prix-weekend in België wordt hervat met de kwalificatie, die - zonder problemen met het weer - om 16.00 uur van start zal gaan. Normaliter is dan na ongeveer een uur kwalificeren bekend wie er vanaf pole-position vertrekt op zondag.