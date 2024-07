Mercedes keert na vraagtekens terug naar oude vloer voor F1 Spa

De openingsdag op het circuit van Spa-Francorchamps verliep niet zoals gehoopt voor Mercedes. Lewis Hamilton en George Russell voelden zich niet op hun gemak in de Mercedes W15 en zaten uiteindelijk meer dan een seconde van de snelste tijd verwijderd. Ondanks aanpassingen aan de afstelling, zat het team vol vragen over het feit dat het op rechte stukken zo'n negen tienden van een seconde liet liggen ten opzichte van hun naaste rivalen.

Door de tegenvallende start van het weekend, zijn er twijfels gekomen over de werking van het updatepakket. Mercedes heeft vrijdagavond de gebruikelijke meetings gehad en is in de simulator aan de slag gegaan, waarna er geen eenduidige conclusie over de nieuwe vloer is gekomen. Het team weet niet zeker of deze een stap vooruit biedt of niet. Door deze onzekerheid kiest Mercedes voor de rest van het weekend voor de oude vloer.

Mercedes zet zodoende in op zekerheid, wat hard nodig is op het circuit van Spa-Francorchamps in wisselvallige weersomstandigheden. In de regen, zoals tijdens de derde vrije training het geval was, moeten de coureurs immers vooral vertrouwen hebben in de auto. Met de nieuwe vloer leken Hamilton en Russell dat niet helemaal te hebben en dus ligt de keuze van Mercedes voor de hand om risico's op een crash te verkleinen.

Vertrouwen in update

De komende tijd, in de zomerstop voordat de Formule 1 eind augustus naar Zandvoort trekt, zal Mercedes zich richten op het analyseren van de nieuwe vloer. De vraag daarbij is of de problemen van de vrijdag in België zijn veroorzaakt door de vloer, of dat er toch een andere oorzaak was. Voordat de coureurs de baan op gingen, gaf trackside engineering director Andrew Shovlin aan dat zijn team er vertrouwen in had dat de nieuwe vloer vooruitgang zou opleveren. "Onze belangrijkste update dit weekend is de vloer. Het is gewoon weer een nieuwe stap in de ontwikkeling die we hier hebben kunnen brengen. Het is altijd leuk om nieuwe onderdelen op de auto te hebben, want de realiteit van het budgetplafond is dat je constant dingen aan het oplappen bent en probeert te repareren. Hopelijk is dit een stap vooruit."