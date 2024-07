Max Verstappen liet tijdens de vorige race op de Hungaroring meermaals stevig van zich horen op de teamradio. “Nee vriend, bespaar me deze bullshit. Jullie hebben me deze idiote strategie gegeven, toch? Ik probeer nu te redden wat er te redden valt. Verdomme”, mopperde de drievoudig wereldkampioen bijvoorbeeld tegen Gianpiero Lambiase, nadat zijn race-engineer een opmerking had gemaakt over het bandenmanagement.

Het kwam Verstappen op veel kritiek te staan. Ook Lewis Hamilton mengde zich in de discussie, door te stellen dat dergelijke uitspraken ‘niet passen bij een wereldkampioen’. Hamilton verruilt Mercedes komende winter voor Ferrari, de formatie van Frederic Vasseur. Toen laatstgenoemde vrijdag, op de persconferentie voor teambazen in België, werd gewezen op de woorden van Hamilton aan het adres van Verstappen en de vraag kreeg wat hij zou doen als één van zijn coureurs zo zou praten over de radio, antwoordde hij: “Ik zie in dit geval de link met Lewis niet."

“Het spijt me, maar ik weet niet of ik politiek correct moet zijn of niet”, vervolgde Vasseur. "Hoe dan ook, we moeten niet vergeten dat wij de enige sport ter wereld zijn waar de atleten via de radio praten tijdens de inspanning of race. Stel dat je een voetballer een microfoontje geeft, of soms zelfs de scheidsrechter, dan betwijfel ik of het veel beter zou zijn. Het betekent dus dat we ons hierover niet zo druk moeten maken. Of we moeten de microfoon uitschakelen, maar ik weet niet zeker of dat een stap vooruit is voor de show. Ik zou er in elk geval met Lewis over praten.” Verstappen en Lambiase hebben de lucht inmiddels geklaard, zo heeft Motorsport.com vernomen.

Voorganger Binotto naar Sauber/Audi

Vasseur verliet Alfa Romeo/Sauber begin 2023 om Mattia Binotto op te volgen als teambaas bij Ferrari. Weliswaar met een pauze van anderhalf jaar, maar Binotto bewandelt nu de omgekeerde weg: hij treedt per 1 augustus in dienst van Sauber om de transitie naar Audi te versnellen. Ook over dat nieuws wilde Vasseur weinig kwijt: “Ik ben gefocust op mijn eigen team en mijn jongens”, reageerde de Fransman. “Ik weet heel goed dat het overal moeilijk is om een F1-team te runnen. Niet alleen in Zwitserland bij Sauber, maar overal. Mattia heeft het in het verleden heel goed gedaan bij Ferrari, hij en het team waren succesvol. Ik wens hem het allerbeste, alleen het is niet aan mij om iets te zeggen over de potentie van Mattia en Audi.”

Video: De radioberichten van Verstappen in Hongarije