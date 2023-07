VIDEO: Max Verstappen troeft concurrentie ook af in sprint shootout Max Verstappen was heer en meester in de sprint shootout en mag de sprintrace later op zaterdag vanaf pole-position aanvangen. Sergio Perez herpakte zich na een tegenvallende vrijdag en bemachtigde de tweede startplek. Lando Norris stuurde zijn McLaren verrassend naar de derde tijd. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de kwalificatie voor de sprintrace.