Max Verstappen ook op pole voor sprint: "Geen idee waarom gat nu groter is"

Een dag na de reguliere kwalificatie in Spielberg mochten coureurs alweer aan de bak voor de zogenaamde sprint shootout. In 2023 is de zaterdag een op zichzelf staande sprintdag, waarbij de FIA hoopt dat coureurs meer risico nemen. Doordat de vrijdagse kwalificatie de startopstelling voor zondag bepaalt, heeft een uitvalbeurt in de sprint geen directe gevolgen voor de hoofdrace - al is dat natuurlijk nog wel afhankelijk van schade en zijn financiële gevolgen er onder het budgetplafond altijd.

Verstappen begon het eerste gedeelte van de sprint shootout op mediums, maar ging nadien op softs door, hetgeen mocht doordat de verplichte bandenregel overboord was gegooid. Doordat de FIA de baan voor aanvang van de sprintkwalificatie nat verklaarde, hadden alle teams een vrije bandenkeuze. Het leverde in de praktijk veel runs op de zachte band op, zo ook van Verstappen in deel twee van de kwalificatie. De Nederlander zou dat segment als snelste afsluiten, waarna hij in het beslissende gedeelte nog twee nieuwe setjes softs had. Op de eerste set tekende hij voor een tijd die goed genoeg was geweest voor pole, al versnelde hij nadien nog verder tot 1.04.440.

Het bleek ruimschoots genoeg voor de eerste startplek voor de zaterdagse sprintrace, met bijna een halve seconde voorsprong op teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan wist er ditmaal wél een volledige eerste startrij van te maken voor Red Bull Racing. "De kwalificatie ging op zich goed. De baan droogde steeds meer op, waardoor je op het goede moment buiten moest zijn. Doordat al die kwalificatiedelen maar kort zijn, heb je niet veel ronden, maar volgens mij hebben we het wel goed aangepakt. De auto zat in ieder geval in het goede window en daar ben ik nog het meest tevreden over", blikt Verstappen meteen na afloop van de kwalificatie terug.

De grotere kloof tussen Verstappen en de rest is vergeleken met gisteren het meest opvallende, al heeft de Limburger daar zelf ook niet meteen een verklaring voor. "Ik weet eigenlijk niet waarom het vandaag anders was, al moet ik zeggen dat de baan aan het eind ook nog steeds niet helemaal droog was", wijst Verstappen erop dat de omstandigheden anders waren. "Het belangrijkste is in ieder geval dat de auto snel is, dus laten we zien hoe we over een hele stint presteren."

Managen van track limits blijft ook in race lastig

Een thema dat ook op zaterdagochtend nog weer terugkeerde, heeft natuurlijk betrekking op de veelbesproken track limits. Ook in de sprint shootout ging er een streep door meerdere rondetijden, zo ook eenmaal bij Verstappen en Nyck de Vries. "Dat blijft hier gewoon behoorlijk lastig", reageert eerstgenoemde. "In de kwalificatie probeer je natuurlijk de limiet nog iets meer op te zoeken, maar ik denk dat het tijdens de races ook nog best moeilijk te managen is voor ons als coureurs."

Video: Samenvatting van de sprint shootout in Oostenrijk