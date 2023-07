Gridstraf Charles Leclerc voor Formule 1-sprintrace in Oostenrijk

Waar Max Verstappen op vrijdag nog wegkwam met het momentje waarop hij Kevin Magnussen enigszins in de weg zat bij het uitkomen van de eerste bocht, volgen er voor Charles Leclerc wel consequenties. De Ferrari-coureur reed in het eerste deel van de sprintkwalificatie in de weg van Oscar Piastri. Bij de stewards heeft laatstgenoemde laten weten dat hij bocht 9 naderde, Leclerc langzaam zag rijden en ongeveer 45 kilometer per uur moest afremmen vergeleken met de vliegende ronde ervoor.

De stewards hebben vervolgens de telemetrie bekekenen en de cijfers bleken de woorden van Piastri te ondersteunen. Volgens de FIA heeft de McLaren-coureur in de betreffende minisector een halve seconde verloren door Leclerc. De Monegask liet op zijn beurt weten dat hij in bocht 4 voor het laatst was geïnformeerd door zijn team over de situatie op de baan en het naderen van Piastri. In bocht 8 keek Leclerc zelf nog eens in zijn spiegels en zag hij de McLaren in bocht 7, al volgde er toen geen radiobericht meer vanaf de pitmuur. Ferrari heeft dan ook laten optekenen dat het team de communicatie richting Leclerc beter had kunnen doen. De coureur in kwestie was deze mening ook toegedaan: "Als ik beter was geïnformeerd, dan had ik eerder aan de kant kunnen gaan."

Ondanks dat het team het grootste deel van de blaam treft, draait Leclerc voor de consequenties op. De man met startnummer 16 moet drie plekken achteruit op de grid, hetgeen betekent dat hij niet als zesde maar als negende zal vertrekken voor de sprint. Fernando Alonso, Lance Stroll en Esteban Ocon schuiven een plekje op. Interessante noot van de FIA is overigens dat de gridstraf alleen maar voor de sprintrace mag worden ingelost. Mocht Leclerc om wat voor reden dan ook niet deel kunnen nemen aan de sprintrace, dan schuift de straf niet door naar de hoofdrace op zondag, maar juist naar de eerstvolgende sprintrace.