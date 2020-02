Testupdate 12u: Verstappen spint en veroorzaakt rode vlag

Na een relatief trage spin in het tweede uur, ging het in de tiende volledige ronde van Verstappen mis. De coureur kwam even op de natte kerbstone in bocht 5 en kwam in de grindbak terecht. Verstappen stond direct vast in de grindbak en kon zijn weg niet meer vervolgen. Even daarvoor had Verstappen een 1.18.016 gereden, goed voor de tweede tijd tot nu toe. Na een onderbreking van zestien minuten werd de baan weer vrijgegeven.

Mis niets van de actie: LIVE: De vijfde Formule 1-testdag in Barcelona

Ook Valtteri Bottas ging enkele minuten eerder op datzelfde punt in de fout, hij kon zijn wagen echter wel op snelheid houden en keerde zonder veel problemen terug in de pits. De snelste tijd staat om 12.00u op naam van Lance Stroll, de Canadees reed in het derde uur van de test een 1.17.540.

Naar verwachting gaan teams zich na het middaguur bezig houden met enkele snellere runs.

Tussenstand van de vijfde F1-testdag om 12.00u: