Super Formula in voorprogramma van F1 Japan? Suzuka staat ervoor open

De Grand Prix van Japan vormt jaarlijks één van de hoogtepunten van de Formule 1-kalender, al zijn de gebruikelijke support klassen er door de logistieke operatie meestal afwezig. Toeschouwers kregen dit jaar alleen de Ferrari Challenge Japan en de Porsche Carrera Cup Japan voorgeschoteld, waar dat in Europa doorgaans uitgebreider is met de Formule 2, Formule 3 of de F1 Academy. Bij zogenaamde fly-aways is het inpassen van deze raceklassen in het voorprogramma van de Formule 1 beduidend lastiger, al waren de Formule 2 en Formule 3 dit jaar wel present bij de Grand Prix van Australië.

Jeugdig talent aan het werk zien op Suzuka - een rijderscircuit bij uitstek - klinkt aantrekkelijk voor de ontwikkeling van jonge coureurs en ook voor de duizenden enthousiaste fans, die jaarlijks hun weg naar Suzuka weten te vinden. Het is een scenario waar circuitdirecteur Tsuyoshi Saito in ieder geval voor openstaat. "De Formule 2 staat hoog aangeschreven en het zou natuurlijk zeer interessant zijn om die eens in Suzuka te kunnen ontvangen. Als de kans zich voordoet, dan kan het zeker onderdeel zijn van onze plannen om het raceweekend steeds verder te laten groeien", aldus de voorman van het circuit in gesprek met Motorsport.com. "Maar dat geldt niet alleen voor de Formule 2. We zoeken in algemene zin naar het beste programma om het raceweekend steeds verder te laten groeien."

Een andere optie die daarvoor in een eerder stadium is besproken, is het combineren van de Formule 1 met de Super Formula in hetzelfde raceweekend. Een vorige poging daartoe is uiteindelijk niet van de grond gekomen, maar is dat wellicht een mogelijkheid voor de toekomst? "Uiteindelijk is dat ook aan de Formule 1, maar Super Formula is dé topklasse in Japan. In dat opzicht zou het zeer aanspreken om de Formule 1 en Super Formula in hetzelfde weekend te hebben", aldus Saito. "Het is een mogelijkheid en we zouden zeker openstaan voor die optie, alleen gaan wij niet over het besluit. We zijn ook niet enkel op de Super Formula gericht. Het gaat erom dat we fans een zo goed mogelijke combinatie bieden over het hele raceweekend. Super Formula is één van de mogelijkheden, maar het gaat om het totaalpakket."

Meer internationale bezoekers in Japan, mede door Netflix

Voor fans kan de Super Formula wel aanspreken, ook al omdat die raceklasse tegenwoordig sneller is dan de Formule 2 en dus de opstapklasse is die de Formule 1 het dichtst benadert. Het zou niet alleen een attractie voor de Japanse fans zijn, maar ook voor internationale bezoekers, waar Suzuka er mede door Netflix steeds meer van zegt te krijgen. "Programma's als Drive to Survive hebben een sterke invloed op de jonge generatie, ook in Japan. De interesse van jongeren in de Formule 1 is wereldwijd toegenomen en dat zien we terug. Het tweede aspect is dat we door Netflix en door Drive to Survive een toename van het aantal internationale bezoekers zien hier in Suzuka. Mensen zien de beelden en denken 'laat ik het iconische Suzuka eens bezoeken, daar de race bekijken en verder nog wat sightseeing in Japan doen'."

Waar internationale fans naar Suzuka trekken voor Japan als geheel, probeert de organisatie daar ook handig op in te spelen door het gehele land steeds meer bij de race te betrekken. "We hebben dit jaar wederom het Tokio F1 Festival georganiseerd", duidt hij op het evenement waarbij onder meer Max Verstappen, Frederic Vasseur en F1 CEO Stefano Domenicali op het podium zijn verschenen voor een grote mensenmassa. "Om zoiets te doen in één van de grootste metropolen ter wereld is zeer ongebruikelijk, ook als je kijkt naar andere landen. Voor ons is dat een manier om de Formule 1 aan het grote publiek in Tokio en aan de jonge generatie te laten zien. Verder hebben we dit jaar voor het eerst een shinkansen, de bekende bullet train in Japan, afgehuurd en fans uitgenodigd voor een talkshow en een heel evenement op weg van Tokio naar Nogoyá. Zo proberen we steeds meer entertainment te creëren om het raceweekend heen en proberen we dit een evenement van heel Japan te maken."