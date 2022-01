Singapore blijft tot en met 2028 op F1-kalender met nieuw contract

De Formule 1 bracht in 2008 voor het eerst een bezoek aan Singapore, dat meteen voor een unicum zorgde als de eerste nachtrace ooit van de koningsklasse. Sindsdien is de race op het Marina Bay Street Circuit vaste prik op de F1-kalender, hoewel de races van 2020 en 2021 niet konden plaatsvinden vanwege het coronavirus. Ondanks dat het contract eind 2021 afliep, staat de GP van Singapore in 2022 opnieuw op het programma en in de komende jaren gaat dat ook het geval zijn. Donderdag kondigde de Formule 1 namelijk aan dat het huidige contract met de organisator van de race met zeven jaar is verlengd. Het contract gaat in 2022 in en loopt door tot en met 2028.

“Ik ben zeer verheugd dat de Formule 1 nog zeven jaar in Singapore zal racen. Het Marina Bay Street Circuit organiseerde in 2008 de eerste nachtrace in de F1-geschiedenis en sindsdien is Singapore boeiend gebleven voor fans, teams en coureurs”, zei Formule 1-topman Stefano Domenicali. De contractverlenging is volgens hem tekenend voor de ambitie om de sport te laten groeien in Azië. Tegelijkertijd zet de organisatie in op verduurzaming, iets wat Domenicali toejuicht. “De plannen om de CO2-voetafdruk van het evenement te verkleinen zijn indrukwekkend en sluiten aan bij onze plannen om in 2030 klimaatneutraal te zijn als sport. Ik kijk ernaar uit om onze succesvolle relatie met de Singapore GP en het Singapore Tourism Board voort te zetten bij de terugkeer van de F1 naar deze geweldige stad.”

Ook in Singapore zelf is er tevredenheid dat er een nieuw contract is opgesteld met de Formule 1. “We zijn zeer verheugd dat de avondrace nog zeven jaar doorgaat. Nadat dit spectaculaire evenement al meer dan een decennium op de kalender staat, hopen we voort te borduren op het succes door met de Formule 1 en andere partners samen te werken en de race naar nieuwe hoogten te stuwen”, zei Ong Beng Seng van organisator Singapore GP. “We zijn blij dat dit evenement gaat demonstreren hoe open Singapore staat voor zaken doen. We kijken ernaar uit om zowel lokale als buitenlandse fans te verwelkomen op het Marina Bay Street Circuit.”

Sinds het eerste bezoek van de F1 in 2008 wordt de GP van Singapore al verreden op het Marina Bay Street Circuit. De omloop heeft sinds de eerste race slechts minimale veranderingen ondergaan. De driedubbele bocht 10 werd daarbij omgevormd tot één knik, terwijl de coureurs nu over het andere deel van de brug tussen bochten 12 en 13 rijden. De tot dusver laatste F1-race in Singapore werd in 2019 verreden. Destijds pakte Sebastian Vettel zijn voorlopig laatste overwinning, voor toenmalig Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc en Max Verstappen.