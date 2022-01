Ander motorenplan Red Bull: Honda langer betrokken bij F1-project

Vanaf dit jaar is Honda formeel vertrokken uit de Formule 1 als motorleverancier. Het Japanse merk heeft afscheid genomen met een wereldtitel van Max Verstappen, al was al langer bekend dat de soep niet zo heet zou worden gegeten als dat die werd opgediend eind 2020. Zo had Red Bull al gecommuniceerd dat de 2022-motor nog volledig uit Japan zou komen. Honda zou die klaarmaken voor E10-brandstof en zou ook de toegestane upgrade nog doorvoeren. Daarna zou er echter een zachte landing volgen, waarbij Red Bull Powertrains in 2023 op eigen benen had moeten staan.

Die laatste plannen zijn nu rigoureus gewijzigd door Red Bull, zo doet topadviseur Helmut Marko bij het Oostenrijkse Autorevue uit de doeken. "We hebben nu een hele andere oplossing gevonden dan dat we oorspronkelijk hadden gedacht. De motoren zullen tot en met 2025 volledig in Japan gemaakt worden, we hoeven ze in dat opzicht helemaal niet meer aan te raken. Dat betekent ook dat de intellectuele rechten en al die dingen nog bij de Japanners blijven, wat ook belangrijk is richting 2026 omdat wij formeel dan nog een nieuwkomer onder het nieuwe reglement zijn."

Dat laatste is buitengewoon interessant. Zo heeft VW aangedrongen op enkele concessies voor nieuwkomers en kan Red Bull Powertrains daar in 2026 - al dan niet met Porsche - van profiteren doordat tot die tijd alle rechten bij Honda blijven liggen. Voor Honda is het eveneens een win-win-situatie, aangezien het merk uit Minato de intellectuele eigendommen - een onderwerp dat toch al zeer gevoelig lag - niet meteen hoeft over te dragen.

Ommekeer bij Honda

Voor Red Bull lijkt de langere betrokkenheid van Honda, hetgeen alleen achter de schermen zal zijn en niets verandert aan het formele vertrek, de risico's aanmerkelijk kleiner te maken. "Onze voorwaarde was dat de doorontwikkeling bevroren zou worden, in eerste instantie nog omdat we alles zelf zouden doen", vervolgt Marko. "Daarom zijn we in Milton Keynes voortvarend van start gegaan en hebben we ons bij AVL ingekocht. Onze faciliteiten zullen in mei of juni volledig operationeel zijn. De beslissing om het in eerste instantie zelf te doen, was echt afhankelijk van het bevriezen van de doorontwikkeling, anders hadden we met dit ingewikkelde ding geen kans gehad."

Dat het uiteindelijke plan een heel ander aanblik heeft, komt volgens Marko door Honda. "In de loop van onze successen is er een zekere herbezinning geweest bij de Japanners. Toen kwam ook het besef dat zij alle kennis over de batterijen in F1 goed kunnen gebruiken voor hun elektrificatie van de straatauto's. Aanvankelijk was de bedoeling dat Honda onze motoren alleen nog voor 2022 zou maken, maar nu is besloten dat dit tot 2025 zal duren. Dit is natuurlijk een enorm voordeel voor ons en betekent dat we alleen nog maar de fijne afstelling en kalibraties zelf hoeven uit te voeren."