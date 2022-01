Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, debuteerde afgelopen seizoen bij het F1-team van Haas en werd teamgenoot van mede-debutant Nikita Mazepin. Ondanks dat beide coureurs een lastig jaar beleefden met een Haas-auto die niet werd doorontwikkeld, kon Schumacher toch wat hoogtepunten aanwijzen. Zo bereikte de coureur Q2 in de kwalificatie voor de Turkse Grand Prix. Terugkijkend op het seizoen en of het al dan niet moeilijker was dan hij had verwacht, stelde Schumacher dat het eigenlijk beter ging omdat hij de zekerheid had van een meerjarig contract.

"Het was niet lastiger, ik denk dat het zelfs wat gemakkelijker ging dan verwacht om eerlijk te zijn", legde Schumacher uit. "Ik ervoer niet de druk over de vraag wat ik volgend seizoen zou gaan doen. Als je het merendeel van de tijd gewoon presteert, dan heb je een stoeltje voor het jaar daarop. Het gaat puur om jezelf. Buiten dat heeft eigenlijk niets invloed op deze beslissing."

Haas kon zich nooit echt mengen in de strijd om punten, dit omdat de VF-21 niet werd doorontwikkeld en de focus al helemaal op 2022 lag. Dit zorgde ervoor dat Schumacher minder druk voelde, toch denkt de coureur dat er een aantal zaken waren die er voor zorgden dat er goede resultaten werden neergezet. "Toch had de druk van het scoren van punten en het mee kunnen vechten wel voor plezier gezorgd. Het rijden in de achterhoede zorgt er logischerwijs wel voor dat er anders naar je gekeken wordt", vervolgde de Duitser. "Mensen die de sport kennen en begrijpen, weten wat ik doe. De mensen die minder in de sport zitten zien mij achteraan rijden en vragen zich constant af waarom dat is. Zij hebben me dan ook nooit kampioenschappen zien winnen. Het was een wat andere benadering, maar het was goed."

Haas-teambaas Gunther Steiner liet eerder weten het afgelopen seizoen een pittig jaar te hebben gevonden. De Amerikaanse formatie nam met Kevin Magnussen en Romain Grosjean eind 2020 afscheid van twee ervaren coureurs. Met Schumacher en Mazepin kreeg Steiner twee rookies terug en volgens de Italiaan hadden deze meer ondersteuning nodig dan verwacht. Komend seizoen vormen Schumacher en Mazepin weer het rijdersduo bij Haas. Naast zijn taken als F1-coureur, is Schumacher samen met Formule E-coureur Antonio Giovinazzi reservecoureur bij Ferrari.