Samenvatting van de geweldige F1 GP van Austin

Al bij het doven van de lichten voor de Formule 1 Grand Prix in Austin was duidelijk dat Max Verstappen en Lando Norris elkaar geen ruimte zouden bieden in de race. Verstappen probeerde zijn P2 om te zetten in de koppositie en drong Norris naar buiten, maar Charles Leclerc was het best bij de pinken en haalde de titelkandidaten in.

Niet veel later lag Lewis Hamilton er al uit. De Brit spinde op bijna dezelfde plek waar teamgenoot George Russell er zaterdag aflag en kwam vast te zitten in het grind. De safety car mocht daardoor voor het eerst in tien races weer zijn opwachting maken.

Leclerc was daarna verreweg de snelste en Carlos Sainz pakte na een geslaagde undercut P2. Verstappen moest zelfs lange tijd vrezen voor zijn P3, want Norris drong flink aan. De McLaren-rijder probeerde zijn titelconcurrent in te halen, maar dat lukte lange tijd niet. Op het moment dat het wel lukte, bleek dat volgens de stewards niet volgens de regels. Dankzij een vijf seconden straf viel Norris weer van het podium af en mocht Verstappen toch een bokaal meenemen.