Norris kritisch op F1-stewards na kostbare tijdstraf in Austin

"Nee, niet echt", antwoordt Lando Norris op de vraag of hij begrip heeft voor de tijdstraf van vijf seconden die hij in de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten kreeg. Norris was in een stevige strijd met Max Verstappen verwikkeld en slaagde erin om hem in te halen voor de derde plek, maar ging in bocht 12 buitenom en behaalde volgens de stewards een voordeel en dat kwam hem op die straf te staan. Dat was een kostbare, want hij verloor daardoor zijn derde plaats alsnog aan Verstappen. "Dit soort dingen zijn moeilijk te beoordelen. Ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Wat voor mij onjuist aanvoelt, is dat Max zijn positie verdedigde door naast de baan te gaan daarmee zijn positie zou hebben behouden - dat zou onjuist zijn geweest."

"Hij ging van de baan door zijn verdedigende actie en verdedigde te hard, maakte een fout en heeft daar dus van geprofiteerd", vervolgt Norris. "Tegelijkertijd moest ik daardoor van de baan en daardoor is het onmogelijk om te weten of ik het op de baan gered had. Je kunt dit soort dingen niet beoordelen." Norris baalt vooral van de inconsistentie die hij voelt bij het opleggen van deze straffen en haalt daarbij het duel met Verstappen in Oostenrijk aan. "Daar kreeg Max geen straf terwijl hij van de baan ging en daar voordeel uit behaalde", stelt de McLaren-coureur, die Verstappen weer drie punten zag uitlopen in de titelstrijd. "Er is dus opnieuw inconsistentie, maar het is moeilijk. Het voelt voor mij gewoon aan als een overhaaste beslissing. Ze luisteren niet naar onze punten, wat ze na de race wel zouden moeten doen. Ze willen gewoon op dat moment een beslissing nemen zodat ze de punten en podiumplaatsen niet hoeven aan te passen."

Als het aan Norris zou liggen, dan zouden de stewards dus na de race pas in gesprek gaan met de betrokken coureurs en teams en dan pas eventuele straffen uitdelen. "Het is een overhaaste beslissing. Ze hebben niet naar mijn standpunt, of die van het team of van Max geluisterd. Dat is misschien niet het meest juiste om te doen, maar vandaag leverde het een straf op. Ik kan er niet veel meer aan doen, behalve dan accepteren dat ik het heb geprobeerd."

Genoten van duel

McLaren zou in principe in beroep kunnen gaan tegen het besluit van de stewards, al zou het team dan wel 'nieuw en significant' bewijs moeten aanleveren voordat de stewards het kunnen herzien. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft al aangegeven dat het team niet in beroep zal gaan. Norris vindt het 'gek' dat teams niet echt in beroep kunnen gaan tegen dit soort straffen door die bovengenoemde eisen. "Dat is gek, want ze gokken gewoon. Ik vind niet dat er op deze manier gehandeld zou moeten worden door de stewards." Tegelijkertijd erkent hij dat die F1-stewards een 'moeilijk baantje' hebben. "Ik klaag dus niet tegen hen. Ik denk dat het meer het feit is dat ze niet alles zien en niet alles zo goed begrijpen als wij wanneer we in de auto zitten."

Los van die tijdstraf heeft Norris wel 'echt genoten' van het 'geweldige gevecht' met Verstappen. "Max reed heel goed en verdedigde zeer goed", aldus de nummer twee in het kampioenschap. "Het punt met Max is dat je heel toegewijd moet zijn", lacht Norris. "Met Max kun je niet halfslachtig zijn." Hij voegde later toe: "Ik heb respect voor het gevecht dat we hadden. Het was een goede en een om van te genieten. Het was respectvol."

Over de run naar bocht 1 bij de start heeft Norris ook nog wat vraagtekens. Daar dook Verstappen namelijk aan de binnenkant, ging hij wijd en moest ook Norris wijd waardoor Charles Leclerc de leiding kon overnemen. "Hij nam zoveel snelheid mee dat hij van de baan ging. Ik kan niet aan de binnenkant van iemand duiken, iemand wijd duwen en dan de positie behouden. Maar om een of andere reden is het compleet normaal om dat in bocht 1 van de openingsronde te doen." Toch voelt hij ook dat hij het zelf heeft laten liggen in die bocht. "Als ik beter had verdedigd in bocht 1 en niet als een sukkel had gereden, dan had ik na bocht 1 de leiding behouden en zouden we dit gesprek niet eens gevoerd hebben."

Momentumkiller

Door die vierde plaats voor Norris loopt Verstappen opnieuw drie punten uit in de titelstrijd nadat hij in de sprintrace al twee punten had gepakt op zijn titelrivaal. Norris stelt dat dit resultaat een 'momentumkiller' is. "Maar we kwamen hier niet met de gedachte dat we zouden domineren of zouden winnen. Het feit dat Ferrari zo snel was, toont aan dat zij net zo competitief zijn. Zelfs al was ik als nummer één door bocht 1 gegaan, dan was ik nooit eerste of tweede geworden en had ik alleen maar derde kunnen eindigen. Maar de enige coureur die ik moet verslaan, is Max. En dat is degene die ik niet heb verslagen. Het was al met al geen succesvol weekend, maar ik heb mijn best gedaan. Het was niet goed genoeg en we hebben nog wat werk te verzetten - ik heb nog werk te verzetten."

