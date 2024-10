Verstappen na duel met Norris: "Heb mijn mening, maar hoef die niet te vertellen"

Na zijn zege in de sprintrace moest Max Verstappen de tweede krachtmeting van het weekend in Austin als vanaf de tweede startplek beginnen. De Nederlander kwam de eerste bocht ook als tweede weer uit, met als het belangrijkste verschil dan niet titelrivaal Lando Norris, maar juist Charles Leclerc de leider op dat moment in de race was. De Limburger kon nadien geen vuist maken tegen de superieure race pace van de Ferrari's, waardoor de blik op zijn naaste belager in het WK ging. Norris reed op mediums langer door dan Verstappen en maakte nadien met versere banden jacht op de Nederlander. Het gat van zesenhalve seconden verdween als sneeuw voor de zon, maar nadien positioneerde Verstappen zijn auto steeds goed om een inhaalactie van zijn Britse tegenstrever te beletten.

In ronde 52 was het bij bocht 12 alsnog bingo, al vond die inhaalactie buiten de baan plaats. Beide mannen gingen wijd nadat Verstappen aan de binnenkant verdedigde, waarbij McLaren beargumenteerde dat Norris er bij de apex voor zat. De stewards bleken een andere mening toegedaan, waardoor Norris een tijdstraf van vijf seconden aan de broek kreeg en de laatste podiumplek naar Verstappen ging. Nadat hij bij een moment met Kimi Raikkonen nog aan de verkeerde kant van de streep belandde, mocht de Nederlander ditmaal door een ingreep van de stewards dus wel het ereschavot op in Texas.

"Voor mij was het best een lastige race", blikt Verstappen meteen na afloop terug. "Ik had geen moment de snelheid om echt aan te vallen. In dat opzicht was het anders dan gisteren. Vandaag had ik veel meer onderstuur en ook moeite tijdens het aanremmen voor de bochten, wat het verdedigen lastig maakte. Iedere keer dat iemand een move wilde maken, kon ik niet echt laat remmen. Het was een zwaar gevecht, maar ik heb alles gedaan wat ik kon om hem achter mij te houden. Om hier op het podium te staan is uiteindelijk een goed resultaat voor ons."

Over het specifieke moment met Norris in bocht 12 liet Verstappen meteen na afloop nog niet al te veel los. "Ik heb mijn mening, maar die hoef ik hier niet te vertellen. Ik laat de stewards gewoon hun ding doen. Voor ons is het in ieder geval een race waarin we wederom veel hebben geleerd en al die dingen zullen we analyseren." Na het passeren van de finish liet Verstappen via de boordradio wel meteen weten: "Het was een beetje gek dat je iemand blijkbaar naast de baan mocht inhalen." Het antwoord van het team luidde echter: "Dat mag ook niet Max en dus heeft de FIA dit goed rechtgezet."

Video: Bekijk het moment met Verstappen en Norris hieronder zelf