Keert Rich Energy terug in de Formule 1?

De Amerikaanse stal kondigde de sponsordeal eind 2018 aan en twee maanden later – in februari 2019 – werd de prachtige, in zwart en goud gespoten VF-19, aan de wereld getoond. Direct waren er twijfels, maar eigenaar William Storey toonde zich ambitieus. “We willen de strijd aangaan met Red Bull, dat is overduidelijk. Het wordt geweldig", liet de excentrieke Engelsman weten. Na een serie bijzondere tweets, niet nagekomen afspraken en een rechtszaak over het Rich-logo, was Gene Haas het zat en werd de samenwerking halverwege het seizoen opgezegd. Storey hint de laatste weken veelvuldig op een rentree in de F1, maar die kans lijkt gezien de eerdere ervaringen vrij klein.

Rich Energy is slechts één van de vele energiedrankjes die in de afgelopen dertig jaar in de wereld van glitter, glamour opdraafde. Het bekendste merk is natuurlijk Red Bull, dat eind jaren tachtig voor tienduizend dollar privésponsor werd van Ferrari-coureur Gerhard Berger en in de loop der jaren uitgroeide tot een van de machtigste partijen in de paddock. Maar er waren en zijn meer energiedranken actief in de Formule 1.

Hype

Een van de merken die er al vroeg bij is, is Hype Energy. Dat drankje verschijnt in 1994 op de markt en wordt een jaar later sponsor van het Arrows Footwork-team. In 1996 zoekt Hype het hogerop en sluit zich aan bij wereldkampioen Benetton. Weer een jaar later volgt een deal met Williams , maar daarna is het geld op en verdwijnt het merk uit de paddock. In 2014 keert het nog even terug, als sponsor van Caterham-coureur Andre Lotterer en een jaar later op de achtervleugel van Force India.

XTC - Power Horse – NRG

Drie andere concurrenten van Red Bull in de jaren negentig zijn XTC, Power Horse en NRG, opmerkelijk genoeg alle drie sponsors van teams waar Jos Verstappen reed. XTC sponsort in 1995 het Simtek-team waar Verstappen enkele races rijdt. Power Horse debuteert een jaar later bij Ligier, maar maakt tijdens hetzelfde seizoen nog de overstap naar Footwork waar inmiddels ook Verstappen onderdak heeft gevonden. Ook in 1997 staat Power Horse prominent op de wagen van Footwork, dat inmiddels weer Arrows is gaan heten en met Damon Hill bijna een race wint. Verstappen is in 1997 overgestapt naar Tyrrell en krijgt daar kortstondig te maken met sponsor NRG.

T-Minus

Arrows lijkt een populair team voor energiedrankjes. Eind jaren negentig meldt ene Prins Malik Ado Ibrahim zich bij het team. De Nigeriaanse prins heeft een mooi verhaal en wil onder het label T-Minus onder meer energiedrankjes gaan verkopen. Het blijkt een van de grootste zwendels in de F1 en de naam verdwijnt dan ook weer snel van de sidepods. Arrows gaat niet veel later nog enige tijd in zee met Red Bull en opnieuw is Verstappen van de partij.

EJ-10/V-10 – Rhino's – LR8/EQ8

Eddie Jordan is aan het begin van de eeuw op zoek naar nieuwe geldschieters die na de aanvakelijke successen van het team niet echt meer in de rij staan. Om de gele auto’s toch nog een beetje sponsoring mee te geven, bedenkt Jordan EJ-10 en V-10. Dat laatste is een zoet drankje aangelengd met wodka. Met de verkoop van het team aan Midland in 2006 verdwijnt dat merk, maar op dezelfde auto’s verschijnen niet veel later de logo’s van Rhino’s. Een paar jaar later zit Lotus om geld verlegen en teambaas Tony Fernandes besluit dan maar het trucje van Jordan te herhalen en met LR8 en opvolger EQ8 een drankje te lanceren. Beide initiatieven falen, net als Lotus en later Caterham.

Lucozade – Monster Energy

Iets meer in het oog springend is de samenwerking van 2011 tot en met 2013 van Lucozade en McLaren. Het Japanse drankje denkt mee te kunnen liften op de successen van wereldkampioen Red Bull, maar Lucozade krijgt door de vormdip van het team uit Woking nooit echt veel exposure in Europa. Dat heeft ook te maken met de overstap van Lewis Hamilton in 2013 naar Mercedes. Dat team wordt al sinds de terugkeer van de zilverpijlen in de Formule 1 ondersteund door Monster Energy. In de afgelopen jaren is die samenwerking alleen maar intensiever geworden en met uithangbord Hamilton is Monster Energy eigenlijk het enige merk dat met Red Bull kan concurreren, al zullen ze er daar bij Rich anders over denken.