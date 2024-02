Bottas: Hamilton zal geen problemen hebben met aanpassen aan Ferrari F1

Jarenlang vormden Mercedes en Lewis Hamilton een gouden duo, maar na het seizoen 2024 komt daar een einde aan. De 39-jarige Brit zegt zijn jeugddroom te verwezenlijken door de overstap te maken naar Ferrari. Dat team worstelt al jaren om een kampioensauto af te leveren en snakt sinds 2008 ook naar een titel. Hamilton neemt het bij Ferrari op tegen Charles Leclerc, die voor Ferrari eerst nog was aangewezen als de kopman voor de langere termijn. Het is de vraag wat dat gaat doen met de teamdynamiek, al voorspelt oud-teamgenoot Valtteri Bottas dat Hamilton het goed zal doen bij de Scuderia.

"Het zal een andere ervaring worden voor hem", stelt Bottas vast in gesprek met Sky Sports. "Maar met al zijn ervaring in de F1... Hij is altijd al geweldig gewest in de omgang met mensen en in het meeste uit een team halen. Ik ben er zeker van dat hij het daar geweldig gaat doen en dat hij geen problemen zal hebben met het gewend raken aan de auto. Hij kan zich prima aanpassen."

Bottas, die van 2017 tot en met 2021 teamgenoot was van Hamilton bij Mercedes, was wel verbaasd toen hij het nieuws van de veelbesproken transfer hoorde. "Ik had nooit gedacht dat het zou gebeuren", vertelt Bottas. "Het was in zekere zin een verrassing en de timing ervan was een schok voor iedereen." Hamilton had vorig jaar nog zijn handtekening gezet onder een contract voor 2024 en 2025, maar besloot dus om het alsnog over een andere boeg te gooien. "Maar dat is de Formule 1. Dat soort dingen gebeuren. Helaas komt al het goede ten einde, maar dat betekent ook dat nieuwe deuren opengaan. Ik ben blij voor Lewis. Hij heeft duidelijk zelf een beslissing genomen en ik weet zeker dat hij uitkijkt naar de frisse start. Het gaat interessant worden en ik weet zeker dat dit een impact zal hebben op de rijdersmarkt voor 2025."