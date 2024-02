Sauber stuurt als eerste F1-team nieuwe auto het asfalt op

Na de teampresentatie in Londen heeft het Formule 1-team van Sauber een volgende mijlpaal bereikt. Op het circuit van Barcelona werd de hagelnieuwe C44 tijdens een filmdag voor het eerst het asfalt op gestuurd. Opvallend is dat Sauber niet met de Stake-sponsoring rondreed voor de opnamen, maar met Kick - eigendom van Stake. Vanwege wetten mag in sommige landen Stake, een online casino, niet als sponsor op de auto staan. Kick, een streamingplatform, is dan het alternatief voor het Zwitserse team.

De verwachtingen voor 2024 zijn intern bij Sauber huizenhoog. Zowel Valtteri Bottas als Guanyu Zhou gelooft in een omslag in de resultaten, want vorig jaar vielen die nogal tegen. De renstal - toen nog met de naam Alfa Romeo - kwam niet verder dan een teleurstellende negende plek bij de constructeurs en dat moet beter. Bij de onthulling van de nieuwe auto was Bottas dan ook erg kritisch op het presteren van het team. Met een compleet herziene C44 - inclusief de veelgeprezen pull-rodophanging - verwachten zij dat er een grote stap gezet kan worden. Ook teambaas Alessandro Alunni Bravi is ervan overtuigd dat het nieuwe strijdwapen competitiever is dan die van vorig jaar.

Op rijdersgebied gaat het ook een interessant jaar worden bij Sauber. Zowel Zhou als Bottas beschikt over een aflopend contract en het is een publiek geheim dat er gesprekken met andere rijders zijn om in 2025 voor de renstal uit te komen. Met name Carlos Sainz wordt veelvuldig gelinkt aan een overstap. De Spanjaard weet dat er met de komst van Lewis Hamilton bij Ferrari geen plek meer voor hem is en aangezien Sauber over twee jaar omgedoopt wordt in het Audi-fabrieksteam is de link snel gelegd. Vader Carlos Sainz sr. is immers succesvol geweest namens de Duitse renstal in de Dakar Rally en de banden tussen familie Sainz en Audi zijn warm.

Met de shakedown op Barcelona zijn de Zwitsers zoals gezegd de eersten van het F1-veld die de auto hebben laten rijden. Haas volgt zondag met haar eerste meters op Silverstone, waarna Aston Martin Racing direct na de onthulling van de AMR24 maandagmiddag de auto ook naar het circuit in Northamptonshire stuurt.