Renault trekt beroep tegen FIA-uitspraak Racing Point in

Racing Point werd door de FIA bestraft wegens het kopiëren van de brake ducts van Mercedes, wat sinds 2020 niet meer mag. Renault vond dat de straf van 15 constructeurspunten en 400.000 euro niet ver genoeg ging en besloot om in beroep te gaan tegen de strafmaat. Ook Ferrari ging in beroep. Langs de andere kant deed ook Racing Point dat, omdat het team uit Silverstone vindt dat het niets verkeerd heeft gedaan en de naam wil zuiveren.

Door het beroep van Renault en Ferrari zou de zaak worden behandeld voor het internationale hof van beroep van de FIA. Dinsdagavond deelde Renault echter mee dat het op zijn stappen terugkomt en het beroep wil intrekken omdat de FIA voldoende garanties heeft gegeven over welke onderdelen vanaf 2021 wel niet mogen gekopieerd worden.

"De zaak was van vitaal belang voor de integriteit van de Formule 1, zowel voor het huidige seizoen en de toekomst", stelde Renault in een mededeling. "Maar intensief en constructief werk van de FIA, Renault en alle stakeholders van de Formule 1 heeft tot concrete vooruitgang geleid in het bewaren van de originaliteit van de sport met aanpassingen aan de sportieve en technische reglementen die gepland zijn voor het seizoen 2021. Die bevestigen de vereisten om een constructeur genoemd te kunnen worden."

"Dit strategisch objectief bereiken, in de context van het nieuwe Concorde-akkoord, was onze prioriteit. De controverse van de start van het seizoen moeten we daarom achter ons laten en we moeten ons concentreren op de rest van dit intense en unieke kampioenschap."

De FIA kondigde eerder aan dat het extra maatregelen zou nemen die moeten vermijden dat teams onderdelen van elkaar kopiëren via 'reverse engineering'. Ferrari is in tegenstelling tot Renault vooralsnog niet van plan om zijn beroep in te trekken omdat het nog steeds meer duidelijkheid wil over welke informatie teams met elkaar zullen mogen delen.