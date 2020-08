Steiner: Plannen F1 cruciaal voor toekomst van Haas

De Formule 1-toekomst van het Amerikaanse team was lange tijd onzeker. Teameigenaar Gene Haas liet al vroeg in het jaar weten alleen langer te willen blijven als de kans bestaat dat zijn formatie competitief kan zijn. Door de matige vorm van de equipe in het seizoen 2020 vreesde menigeen voor een vertrek van Haas, maar het team tekende afgelopen week toch het nieuwe Concorde-verdrag. Daarmee committeert Haas zich voor de komende vijf jaar aan de sport.

Teambaas Steiner erkent dat de F1 nog altijd een kostbare aangelegenheid is voor een privéteam als Haas, maar de toekomstplannen van Liberty Media waren overtuigend genoeg: “De Formule 1 is voor Gene nog altijd een zeer goed middel om zijn merknaam, Haas Automation, de wereld in te slingeren. Het werkt, anders zou hij het niet doen. Bovendien houdt hij van de sport”, aldus Steiner in gesprek met Motorsport.com. “Ook al is het een grote financiële commitment, de nieuwe reglementen zouden het veld dichter bij elkaar moeten brengen. De commerciële aspecten zijn ook beter voor kleinere teams. Op basis daarvan heeft hij besloten door te gaan. We zijn nu weliswaar niet competitief maar we beschikken wel over een Formule 1-team dat draait. We werken allemaal samen. Gene gelooft in het team. Iedereen is absoluut blij dat we door kunnen nu het verdrag is ondertekend.”

De uitgesproken Italiaan denkt niet dat de aangekondigde veranderingen op korte termijn invloed hebben op de financiën van de kleinere teams, maar hij ziet de toekomst rooskleuriger in: “Het budgetplafond moet het veld dichter bijeen brengen. Misschien niet in het eerste jaar maar wel op middellange termijn. Door de betalingen eerlijker te maken krijgen de kleinere teams meer inkomsten. Voor kleine teams is het nooit voldoende maar het maakt de verschillen kleiner. Dat moet het doel van de sport zijn: op iedere dag kan iedereen winnen. Het zal even duren voordat dat het geval is maar voor de Formule 1 is het een grote stap in de juiste richting. Het had een paar jaar geleden al moeten gebeuren maar beter laat dan nooit.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble