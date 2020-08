Haug: Schumacher had ‘nooit zo’n superieure omgeving’ als Hamilton

Schumacher heeft het record voor meeste Grand Prix-overwinningen sinds 2001 in handen en sinds 2006 staat de teller op 91 zeges. Hamilton heeft met vier zeges in 2020 nu 88 overwinningen gepakt. Er zijn echter nog elf races te gaan, waardoor dat record binnen handbereik lijkt. In de titelstrijd heeft hij bovendien een marge van meer dan 30 punten op nummer 2 Max Verstappen, waardoor zijn uitgangspositie in het kampioenschap ook uitstekend is. Mocht de Brit kampioen worden, dan evenaart hij het record van zeven wereldtitels van Schumacher.

“Het was jaren ondenkbaar dat Michaels records ooit verbeterd zouden worden. Maar als je oplette, werd ten laatste twee jaar geleden duidelijk dat Lewis op het best mogelijke pad zit om alle bestaande F1-records te verbeteren”, begint Haug tegenover F1-insider.de. De Duitser, die jarenlang hoofd motorsport was bij Mercedes, merkt op dat Hamilton minder tegenstand krijgt op weg naar het succes dan Schumacher. “Michael had nooit zo’n superieure omgeving en zo’n dominante racewagen als Lewis bij Mercedes heeft. Maar dat mag niets af doen aan de geweldige prestaties van deze man, deze uitzonderlijke coureur die ik vanaf de karts naar de Formule Renault, Formule 3, GP2 en Formule 1 heb bijgestaan.”

Toen Haug hoofd motorsport was bij Mercedes, kreeg hij al te maken met Hamilton. Mercedes was destijds de motorleverancier van McLaren, waar de Brit onderdeel was van het opleidingsprogramma. Haug is vooral onder de indruk van de consistentie van de zesvoudig wereldkampioen. “Wat Lewis heeft gepresteerd wat betreft consistentie en kunde in de Formule 1 in de afgelopen 14 jaar is simpelweg uniek. Eerder heeft nooit iemand dat gedaan en ik verwacht dat het hoogstwaarschijnlijk nooit meer herhaald wordt.”

Haug werd ook gevraagd naar zijn mening over Max Verstappen. Hoe vindt hij dat de Red Bull-coureur zich verhoudt tot Mercedes-rijder Hamilton? “Hij heeft absoluut dezelfde potentie en kunde”, zei Haug. “In de Formule 1 rijden alleen heel goede en heel, héél goede coureurs. Lewis en Max behoren tot die tweede categorie. En als er – ironisch genoeg – alleen heel goede coureurs hadden meegedaan in de Formule 1, dan waren de races misschien wat spannender. Maar vrijwel alles draait om vier banden en twee coureurs.”