Preview: Tweedaagse bandentest sluit F1-seizoen 2019 af

Het seizoen 2019 is met 21 races bijzonder lang geweest. Alle teams snakken naar rust, maar zij moeten nog twee dagen doorploeteren in de woestijn van Abu Dhabi. De post-season test op Yas Marina is traditioneel een laatste kans voor bandenleverancier Pirelli om de nieuwe banden voor 2020 aan een laatste test te onderwerpen en data te verzamelen van alle teams.

Nieuwe banden

Die test is dit jaar extra belangrijk omdat de meningen over het rubber voor 2020 op zijn zachtst gezegd verdeeld zijn. De teams kregen in de vrije training van de Amerikaanse Grand Prix in Austin al een keer de kans om de banden uit te proberen en waren doorgaans erg kritisch. De rijders waren niet bepaald tevreden over het gripniveau van nieuwe rubber.

Pirelli hoopt de banden die dinsdag en woensdag worden getest in Abu Dhabi een betere indruk nalaten. De feedback van de rijders zal de doorslag geven of de banden in 2020 ook ingezet worden. Als meer dan zeven teams tegenstemmen, dan blijft de F1 bij de specificatie van 2019 en is het werk van Pirelli voor niets geweest.

Volgens de Italiaanse bandenleverancier waren de omstandigheden in Austin mede verantwoordelijk voor de tegenvallende testresultaten. Het heeft bovendien ook de minimum bandendruk voor de test in Abu Dhabi verlaagd, wat meer grip moet opleveren. Pirelli stelt dat de banden in Austin werden getest aan een hogere bandendruk dan ze voor ontworpen zijn. Het koude weer en de beperkte tijd om zich aan te passen speelden ook een grote rol in het feit dat de eerste test niet in de smaak viel. Volgens Isola zou de lagere bandendruk de rijders moeten helpen om meer grip te vinden.

"We hebben de teams informatie gegeven over de nieuwe banden", legde Pirelli F1-chef Mario Isola uit in Abu Dabi. "Het statische profiel, dynamische profiel, en data om de wagen zo goed mogelijk af te stellen. De voorschriften voor de band van 2020 bij de test zijn verschillende van de racebanden omdat deze nieuwe constructie is ontworpen om aan een lagere bandendruk te werken. We hebben de teams nu gevraagd om het verschil uit te proberen."

"In Austin was het onmogelijk om andere voorschriften op te stellen voor de bandendruk omdat het met door tijdsnood niet mogelijk was om de wagens juist af te stellen. Tijdens de test zal het er meer ontspannen aan toe gaan, zodat we een vergelijking krijgen die meer representatief zal zijn. Door het andere profiel is de downforce ook iets anders en je kon in Austin teams niet vragen om een andere vloer te monteren. Dat is niet mogelijk. Tijdens de test is er tijd om de set-up aan te passen en waar nodig de vloer aan te passen."

Teams hebben in Abu Dhabi 20 bandensets ter beschikking. Pirelli bepaalt daarvan twaalf sets zelf: twee sets van de C3 en C4 van 2019, plus twee sets van de C2, C3, C4 en C5 van 2020. De teams hebben de overige acht bandensets zelf gekozen.

Nieuwe namen

De oefening in Abu Dhabi is dus in de eerste plaats een bandentest voor Pirelli en geen rookietest. Pirelli heeft dan ook graag dat de teams enkele ervaren rotten inzetten. Toch zijn er ook enkele nieuwe namen. George Russell mag na een moeilijk debuutjaar bij Williams nog eens in een topauto zitten bij Mercedes. Esteban Ocon wordt door het team al vrijgelaten om bij zijn nieuwe werkgever Renault twee dagen te testen.

Bij Toro Rosso komt Sean Gelael een halve dag in actie. Haas doet woensdag een beroep op Pietro Fittipaldi, de kleinzoon van Emerson. Het naar centen smachtende Williams laat Roy Nissany twee halve dagen testen. Nissany is een 25-jarige Israeli die een matig palmares kan voorleggen in de FIA F3, Formula 3.5 V8 en F2. Hij is de zoon van de rijke zakenman Chanoch Nissany, die in 2005 een vrije training in Hongarije voor zijn rekening nam bij Minardi. Er kan tijdens een bandentest dus ook gewoon geld verdiend worden.

Overzicht teams en rijders bandentest: