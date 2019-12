Lammers: Vernieuwd Zandvoort krijgt zes inhaalmogelijkheden voor F1

Onder een waterkoud zonnetje neemt Lammers op alle gemak zijn tijd om het massaal toegestroomde journaille van informatie te voorzien. Daarbij is één gespreksonderwerp nooit ver weg: de kombocht. Oftewel: de Arie Luyendykbocht, die momenteel een metamorfose ondergaat en wordt voorzien van achttien graden (omgerekend zo'n 32 procent) aan banking. "Dit is uniek, want geen enkel modern circuit heeft een kombocht geïntegreerd in het ontwerp. Naast de comeback van de Grand Prix van Nederland wordt het dus ook de comeback van de kombocht."

Het bekt lekker en spreekt tot de verbeelding, maar wat betekent het concreet? Formule 1-coureurs kunnen er bij droog weer in ieder geval met open DRS doorheen, om vervolgens een aanval in te zetten richting de Tarzanbocht. Daarnaast zijn er door de banking meerdere lijnen mogelijk in de kombochten, want ook de Hugenholz krijgt een banking, aldus Lammers. "Er waren tot dusver vier mogelijkheden om in te halen op oude Zandvoort en wij hopen er nu zes te creëren", vervolgt de voormalig F1-coureur in gesprek met Motorsport.com.

Daarbij valt te denken aan bekende punten als de Tarzanbocht en de Hans Ernstbocht (de vroegere Audi S), maar volgens Lammers is er veel meer dan dat. "De aanpassingen creëren niet alleen spektakel in de kombochten zelf, maar ook in de bochten erna. Dat geldt zoals gezegd voor de Tarzanbocht, maar ook richting de Slotenmakerbocht en het Scheivlak. Daar krijg je waarschijnlijk dat auto's naast elkaar de heuvel op accelereren en dan krijg je het klassieke spel tussen 'the man' en 'the boy', dus wie laat hem staan en wie durft dat niet?" Daarnaast verwacht Lammers in Zandvoort een groot gevecht op tactisch vlak te krijgen door de kortste pitstraat van de kalender te creëren. Volgens hem kan een volledige stop straks in dertien à veertien seconden worden uitgevoerd, waardoor bijvoorbeeld een driestopper interessant kan worden.

Bekijk hierboven het hele interview met Lammers over onder meer de verbouwing van Zandvoort, de kombocht en het gevaar voor de banden (US GP 2005).