Pirelli test aangepaste 2021-banden tijdens Portugese Grand Prix

Eerder dit jaar werden de sportieve reglementen van de FIA aangepast, waardoor rijders verplicht zijn om in de eerste 30 minuten van een tweede vrije training twee setjes met prototype-banden te testen. Hoewel Pirelli in 2021 voor het derde jaar op rij dezelfde banden gaat leveren, hoopt de bandenfirma wel een aanpassing te kunnen doen aan de constructie. Die moet daarvoor eerst getest worden. Aanvankelijk zouden de tests plaatsvinden tijdens het tweede GP-weekend op Silverstone en in Spanje, maar de bandenproblemen tijdens de Britse Grand Prix leidden tot uitstel. Pirelli kreeg daardoor de kans om meer werk te verrichten aan de banden.

Het Italiaanse bedrijf gaf al aan te kijken naar een nieuwe testmogelijkheid en die is gevonden. Portimão is van de aankomende races het meest representatieve circuit, meent Pirelli-baas Mario Isola. “We hebben geen informatie over Portimão omdat het een nieuwe race is, maar we kunnen een vergelijking maken met de banden die ze dat weekend gebruiken.” Imola viel af als potentiële testlocatie omdat het een tweedaags evenement is, de Nürburgring zou volgens Isola te koud zijn in de tijd van het jaar dat de Formule 1 er komt. “Bahrein was misschien een andere optie, maar die race vindt na 1 november plaats. Dat is voor ons de deadline om de nieuwe specificatie te presenteren. Dus Portimão is onze optie voor het testen van verschillende prototypen, met het idee om voor volgend jaar een licht aangepaste band te introduceren.”

Isola verklaarde ook welke veranderingen er mogelijk worden doorgevoerd aan de banden voor 2021. “Voor hebben we iets meer speling waarbij we kunnen spelen met het externe profiel. Aan de achterkant is dat lastiger, omdat de test natuurlijk plaatsvindt op de huidige auto’s. Dat houdt in dat we voor de achterkant geen prototypen van een verschillend formaat kunnen maken, omdat de vloer zo dicht tegen de band zit. We werken vooral aan de constructie van de band, maar ik kan niet uitsluiten dat we een iets aangepaste versie van de compounds gaan brengen.”

Later in 2020 afwijkende toewijzing banden

In tegenstelling tot voorgaande jaren mogen de teams niet zelf de toewijzing van de bandencompounds bepalen, maar krijgen de teams standaard acht setjes softs, drie setjes mediums en twee setjes harde banden. Recent is besloten dat Pirelli ook van die verdeling mag afwijken. Zo bevestigde Isola dat er op Imola slechts tien setjes banden beschikbaar komen voor het tweedaagse GP-weekend, terwijl ook voor een aantal andere nieuwe circuits wordt bekeken of er iets veranderd moet worden. Daarnaast verwacht Pirelli tijdens beide races in Bahrein dezelfde bandencompounds te moeten inzetten, ondanks het feit dat de tweede race op een veel kortere omloop wordt verreden.

“De tweede lay-out is minder zwaar in vergelijking met de eerste, blijkt uit simulaties van onszelf en de FOM”, zei Isola, die verklapte dat het plan was om voor de race op de gebruikelijke omloop een stap zachter te gaan dan in 2019. “Vorig jaar kozen we C1, C2 en C3, maar niemand gebruikte de C1. We hadden daarom in gedachten om C2, C3 en C4 te gebruiken in Bahrein. Ons idee is om deze compounds voor te stellen voor Bahrein, en dat houdt in dat we waarschijnlijk dezelfde compounds gebruiken voor de tweede race. We kunnen niet nog een stap zachter gaan, omdat de C5 te agressief is voor dit type circuit en dit soort asfalt.”

Met medewerking van Adam Cooper