Horner dient Abiteboul van repliek: Werken nauwer samen met Honda

Abiteboul kreeg op een bepaald moment de vraag of hij als voormalig partner van Red Bull Racing misschien een idee heeft waarom het team uit Milton Keynes de laatste jaren steevast moeizaam uit de startblokken komt, waardoor er gedurende het Formule 1-seizoen steeds een inhaalslag gemaakt moet worden. “Hoe hard wil je dat ik ga zijn in mijn antwoord?”, reageerde Abiteboul lachend. “Nee, ik vind Red Bull een fantastisch team maar naar mijn mening hebben ze een trucje van de hedendaagse Formule 1 gemist."

"Je kan niet een organisatie voor het chassis én een organisatie voor de motor hebben die zo onafhankelijk van elkaar opereren", legde de Fransman uit. "Dat kun je niet hebben, als je consistent voor de overwinningen wil vechten. De problemen waarmee het kampt aan het begin van het seizoen, en waar het uiteindelijk het hele seizoen last van houdt, zijn daar het bewijs van. Je moet echt als één team opereren en allemaal dezelfde mindset hebben.”

“We zijn daar geheel niet in geslaagd”, refereerde Abiteboul naar de samenwerking tussen Red Bull en Renault, die sinds de introductie van de V6-turbomotor in 2014 niet de gewenste successen heeft geproduceerd. “Het lijkt erop dat ze het niet veel beter doen met Honda. Dat laat nog maar eens zien hoe complex het is en hoe perfect je alles voor elkaar moet hebben in de Formule 1 om te kunnen winnen en om Mercedes te kunnen verslaan.”

'Interessant'

Horner laat in een reactie weten dat hij de opmerking van Abiteboul ‘vrij interessant’ vindt. “Wat hij zegt is dat we niet kunnen winnen zo lang we niet onze eigen motor bouwen, omdat die anders niet volledig geïntegreerd is [in het chassis]”, reageert de teambaas van Red Bull. “Ik heb de persconferentie gezien en vond het vrij interessant wat hij zei.” Volgens Horner is de samenwerking met Honda zo nauw dat het vergelijkbaar is met de samenwerking die een fabrieksteam heeft met de eigen motorenafdeling. “We zijn echt partners en we werken hechter met elkaar samen dan we ooit met Renault hebben gedaan in het V6-tijdperk.”

Bovendien heeft Red Bull in het verleden de nodige successen behaald zonder een eigen motor te hebben. Horner: “We zijn vier keer wereldkampioen geworden en hebben zo’n zestig races gewonnen, terwijl we Renault betaalden voor onze motoren. Maar reken er maar op dat de relatie met Honda een echte partnerschap is in plaats van een klant-leverancier relatie.”

Dat Honda de motoren ontwikkelt in Japan, vormt volgens Horner geen enkele belemmering voor de samenwerking. “Het is niet anders dan wanneer je je fabriek in Parijs en Enstone hebt”, verwijst hij naar de situatie bij Renault, dat haar motoren ontwikkelt en produceert in Viry-Châtillon, aan de zuidkant van de Franse hoofdstad. “En Honda heeft ook een fabriek in Milton Keynes. Bij ons om de hoek. Daar is het volledige raceteam gevestigd. Dus zij zitten met hun motorfaciliteiten veel dichter bij ons dan Renault bij die van haar zit.”