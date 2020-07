Hamilton na Oostenrijk coureur met meeste strafpunten

De Formule 1 introduceerde het systeem met strafpunten op de superlicentie in 2014. De regels zijn duidelijk: voor bepaalde vergrijpen krijgen coureurs een of meerdere strafpunten die 12 maanden blijven staan. Als een coureur binnen 12 maanden 12 strafpunten verzamelt, worden die strafpunten omgezet in een wedstrijd schorsing. Na de schorsing begint de betreffende coureur weer op 0 strafpunten.

Na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix staan de twee succesvolste coureurs van het huidige deelnemersveld bovenaan de lijst met verzamelde strafpunten. Lewis Hamilton verzamelde 4 strafpunten op de Red Bull Ring door gele vlaggen te negeren in de kwalificatie en in de race te botsen met Alexander Albon. Daardoor neemt hij de twijfelachtige eer voor de meeste verzamelde strafpunten met 7 stuks over van Sebastian Vettel. De Duitser verzamelde in totaal 5 strafpunten, allemaal nog tijdens het seizoen 2019.

Overzicht verzamelde strafpunten per coureur