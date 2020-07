Perez: "Door budgetplafond kunnen we strijd met top drie aan"

De 30-jarige Mexicaan finishte zondag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op een verdienstelijke zesde plaats, nadat hij rondenlang leek mee te kunnen vechten om een podiumplek. Het toont de ambitie van Racing Point, dat de komende jaren onder de Aston Martin-vlag de definitieve stap naar de top wil maken.

De stal uit Silverstone presteerde de afgelopen jaren met een beperkt budget al uitstekend, is bezig met het bouwen van een nieuwe fabriek en heeft een innige band opgebouwd met wereldkampioen Mercedes. Het volgend jaar in te voeren budgetplafond en enkele andere restricties, zoals het beperken van het gebruik van de windtunnel, zouden Racing Point net het laatste zetje moeten geven.

Het team is er klaar voor, zo liet Perez voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix weten. “Het team staat er goed voor, we hebben een prima uitgangspositie voor de toekomst. Iedereen heeft kunnen zien wat we de afgelopen jaren met een beperkt budget hebben bereikt. Alles is klaar om Aston Martin welkom te heten en de volgende stap te maken, om te vechten met de top-drie, de grote teams. Het budgetplafond zou iedereen dichter bij elkaar moeten brengen en hopelijk – nou ja, ik weet het eigenlijk wel zeker – kunnen we dan de grote teams uitdagen."

Teamgenoot Lance Stroll die zondag uitviel, prees zijn collega's in Silverstone. “De energie in het team is beter dan ooit. De mensen hebben echt zin in de toekomst. Er is dan ook een hoop om ons op te verheugen. We hebben een gezonde toekomst voor ons en dat is voor iedereen geweldig.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas

