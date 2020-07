Brawn over GP Oostenrijk: “Betrouwbaarheid achilleshiel”

Het was Valtteri Bottas die als eerste over de finishlijn kwam, maar het eerste podium van Lando Norris na een straf voor Lewis Hamilton springt voor velen het meest in het oog. Ook Brawn is erg blij voor de jonge Engelsman. “Zijn laatste ronden, waarin hij binnen vijf seconden van Hamilton moest komen, waren fantastisch om te zien. McLaren is duidelijk een groeiend team en met de Mercedes-motor voor volgend jaar ziet de toekomst er heel mooi uit,” aldus de Brit.

Ook de vele uitvallers viel de oud-teambaas van onder andere Ferrari en Mercedes op. “Ik kan me niet herinneren dat we zoveel mechanische problemen zagen in een race. Een aantal daarvan zullen best toe te schrijven kunnen zijn aan het feit dat de teams sinds de wintertests geen echte racekilometers meer hebben gemaakt. Ook waren er een hoop pitstopfouten, wat erop wijst dat de pitcrews ook niet meer in de beste vorm waren. Wel leverde dit alles een mooie race op.”

Door de vele incidenten kon Ferrari-coureur Charles Leclerc naar de tweede plek rijden. De rode wagens hadden absoluut geen snelheid in de kwalificatie, maar toch kwam er dus een podium voor het team van Mattia Binotto. “Charles liet zondag zien hoe getalenteerd hij wel niet is. Hij pakte zijn kansen voor een mooie tweede plek. In dit soort omstandigheden komen vaak de meest getalenteerde coureurs bovendrijven.”

Wel denkt Brawn dat Ferrari hard aan de bak moet. “Ze moeten snel verbeteren, anders wordt het een moeilijk seizoen. Ze willen in Hongarije met nieuw materiaal komen, dat is hoopgevend. Maar de start is een ieder geval minder dan ze verwacht hadden."