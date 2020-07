Zo ziet de nieuwe podiumprocedure van de F1 eruit

De Formule 1 werkt voorlopig zogenaamde ‘closed events’, races achter gesloten deuren af vanwege de coronaviruspandemie. Als gevolg daarvan zijn een aantal procedures fors aangepast om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen, en eerder werd al bevestigd dat dit ook geldt voor de podiumceremonie. Na afloop van de Formule 2- en Formule 3-races op de Red Bull Ring was de vernieuwde ceremonie voor het eerst te zien, maar de FIA heeft nu uit de doeken gedaan hoe het eraan toe gaat na afloop van de F1-race.

Na het vallen van de finishvlag moeten de drie podiumklanten het tempo significant laten zakken tijdens de cooldown-ronde, zodat zij als drie laatste coureurs op het asfalt overblijven. De overige zeventien coureurs worden geacht om via de gebruikelijke procedure terug te keren in het parc fermé, daar naar de weging van de FIA te gaan en zich vervolgens te melden bij de aanwezige media.

De top-drie rijdt door naar start-finish, waar ze hun bolides achter het juiste bord parkeren. Zodra de coureurs uitstappen krijgen alleen monteurs van de teams en FIA-officials toegang tot het gebied. De rijders moeten na het uitstappen eerst naar de weging, daarna volgen de interviews op de grid met deze keer Jenson Button die de vragen stelt. Na het interview levert een op afstand bestuurde trolley water, een handdoek, een mondkapje en een cap van Pirelli, waarvan twee laatstgenoemde verplicht gedragen moeten worden tijdens de podiumceremonie.

Voor die podiumceremonie worden losse podiumdelen voor de auto’s van de top-drie neergezet. De podiumklanten en de vertegenwoordiger van het winnende team krijgen daar de trofeeën uitgereikt, maar deze keer zijn het niet de gebruikelijke hoogwaardigheidsbekleders die de bekers overhandigen. De volksliederen zullen zoals gebruikelijk afgespeeld worden en daarna volgt het vieren en champagne spuiten.

Een aantal onderdelen van de nieuwe procedures waren tijdens de podiumceremonies van de Formule 2 en Formule 3 al te zien. De ceremonie na de hoofdrace van de Formule 2 vond ook op start-finish plaats via hetzelfde format als in de F1 gevolgd gaat worden. Na de sprintrace van de F2 en beide F3-races werd de podiumceremonie in de pits uitgevoerd.