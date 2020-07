Alsnog gridstraf Hamilton na protest Red Bull, Verstappen op P2

Hamilton moest zich zaterdagavond voor twee mogelijke vergrijpen melden bij de wedstrijdleiding: het overschrijden van de baanlimieten in bocht 10 en het negeren van gele vlaggen na het uitstapje van Valtteri Bottas. De eerste overtreding achtten de stewards al meteen bewezen, waardoor de op één na snelste ronde van Hamilton werd geschrapt. Maar omdat de snelste rondetijd wel gewoon bleef staan, veranderde dat oordeel nog niets aan de voorlopige startopstelling.

Het negeren van gele vlaggen tussen de bochten vijf en zeven achtte de wedstrijdleiding in dat stadium namelijk nog niet bewezen. Vooral doordat er conflicterende signalen werden getoond langs de baan, middels vlaggen en elektronische vlaggen - lampen. Naast geel werd er ook groen getoond aan de coureurs. Hamilton beriep zich op deze constatering bij de hoorzitting en kreeg de stewards aan zijn zijde: 'no further action' luidde het initiële oordeel.

Nieuw bewijs geeft de doorslag

Daarmee bleek de kous echter nog niet af. Zondagmiddag, vlak voor de race, tekende Red Bull alsnog protest aan tegen de uitspraak. Max Verstappen kreeg voor een vergelijkbaar vergrijp in Mexico namelijk drie plaatsen gridstraf toegekend, Red Bull pleitte in Oostenrijk voor dezelfde stafmaat. De formatie vroeg om een herziening van de uitspraak en is daarbij in het gelijk gesteld. Hamilton gaat alsnog drie posities achteruit op de startopstelling, de Brit vertrekt zodoende als vijfde. Verstappen promoveert daardoor naar de eerste startrij en start om 15.10 uur als tweede.

In een verklaring laat de wedstrijdleiding weten dat er nieuw bewijsmateriaal is aangedragen voor de herziene uitspraak. Het gaat om nieuwe onboardbeelden (360 graden-camera) vanaf de auto van Hamilton. Op die beelden is te duidelijk zien dat er aan de linkerkant van de baan al meteen een gele lamp brandde, bij bocht 5. Pas aan het eind van de gevarenzone, bij bocht 9, zouden de lichten weer op groen zijn gesprongen. Op basis daarvan is Hamilton alsnog bestraft.

Hamilton valt door de gridstraf van drie plaatsen terug naar de vijfde startpositie. Red Bull Racing is netto de grootste profiteur, want Verstappen schuift op naar de tweede positie en Alexander Albon gaat van de vijfde naar de vierde startpositie. Op de grid worden de Red Bulls gesplitst door McLaren-coureur Lando Norris, die een plekje opschuift naar de derde plek op de grid.