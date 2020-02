Rosberg: "Formule 1 zal samengaan met Formule E"

Door de sterk toenemende belangstelling voor volledig elektrische auto's brokkelt de relevantie van de verbrandingsmotor in de Formule 1 steeds verder af. Want kan de koningsklasse wel doorgaan met de huidige V6-motor als alles straks draait om elektrificatie? De meningen zijn verdeeld: kamp A maakt zich er niet druk om en verwacht dat de F1 nog vele jaren blijft bestaan, kamp B ziet een fusie met - of vervanging door - de Formule E op den duur wel gebeuren.

Nico Rosberg behoort tot die tweede groep. De oud-wereldkampioen is voorstander van 'vergroening' in de autosport en zet zich met initiatieven als Green Tech Festival in voor een beter milieu. "De hybridemotor is efficiënter dan de verbrandingsmotor, die alleen in bepaalde gebieden wordt gebruikt - maar dan meer met synthetische brandstoffen. De elektrische wagens zullen nog duurzamer worden dankzij nieuwe technologieën met betrekking tot de batterij. Ik zei in 2018 al dat de Formule 1 uiteindelijk zal samengaan met de Formule E", zei hij afgelopen week volgens Express tijdens het World Economic Summit in Zwitserland.

Rosberg is in het bezit van een Mercedes 280 SL pagode, maar gebruikt deze oldtimer enkel voor speciale ritten. Voor dagelijks verkeer in zijn woonplaats Monaco gebruikt hij onder andere zijn E-Smart. "De aantrekkingskracht zit hem in de stilte. Als ik met mijn kinderen ga rijden, is die kalmte heerlijk. Ik houd ook niet van benzinestations, nu kom ik 's avonds thuis en hoef ik de wagen alleen in te pluggen", somt hij de voordelen graag op.