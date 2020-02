Verstappen niet in actie tijdens Red Bull-filmdag in Zandvoort

Red Bull is al enkele dagen in Nederland om een promotiefilmpje richting de Grand Prix van Nederland te maken. De bolides - een ouderejaars Toro Rosso met Renault V8 in Red Bull-kleuren - doken op verschillende plaatsen in het land op. Zo reden ze onder meer in Pernis, over een mooi Hollands dijkje met molens op de achtergrond, langs het paleis van koning Willem-Alexander in Den Haag en over het strand van Scheveningen.

Op dinsdag stonden er opnames op Circuit Zandvoort op het programma. In tegenstelling tot de eerste dagen waren de vaste Red Bull-waarden Max Verstappen en Alexander Albon nu wel aanwezig. De eerdere opnames vonden plaats met Patrick Friesacher en Juri Vips achter het stuur, met helmen van de Nederlander en de Thaise Brit op. Het plan was om op het vernieuwde duinencircuit de nodige beelden te schieten. Helaas ging dat door technische problemen niet door: beide wagens konden niet in actie komen.

Om de opnames tot een succes te maken waren vele als oranjefans uitgedoste figuranten naar het circuit afgereisd. Zij hoopten in de kou en regen op een glimp van wat Formule 1-actie. Maar de Nederlander kon niet veel meer uitrichten dan een korte toespraak via een megafoon. De figuranten dropen teleurgesteld af.

Nieuw helmdesign Max Verstappen

Overigens zag de oplettende fan wel wat kleine veranderingen aan de racepakken voor 2020. Er zijn wat grijze details aan de zijkant verwijderd en vervangen door meer rood en in de hals is juist een extra grijze streep toegevoegd. Verstappen droeg daarnaast een andere versie van zijn helm. Het is niet bekend of dit de definitieve versie is waarmee hij het seizoen 2020 gaat aanvangen, maar die kans lijkt vrij groot. De blauwe accenten aan de zijkant van de helm zijn verdwenen waardoor er meer ruimte is voor wit en rood. Op de persoonlijke pet van Verstappen heeft het grijs eveneens plaatsgemaakt voor rood. Het logo van persoonlijke sponsor Exact is vervangen door CarNext.