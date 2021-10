Masi na eerste bezoek aan Miami: “Een serieus circuit”

De Formule 1 zal volgend jaar in mei voor het eerst gaan racen in Miami, waarmee de stad in Florida de eerste van twee races op Amerikaans grondgebied mag organiseren in 2022. In tegenstelling tot het Circuit of the Americas in Texas – het decor voor de tweede race in de Verenigde Staten later in het jaar – wordt de race in Miami niet op een permanent circuit verreden. De nieuwste race op de F1-kalender vindt namelijk plaats op het terrein rondom het Hard Rock Stadium van de Miami Dolphins.

Het ‘Miami International Autodrome’ is momenteel in aanbouw. Een groot deel van de baan voert de coureurs over voormalig parkeerterrein rondom het stadion, al zal het circuit volgens Michael Masi absoluut niet gaan lijken op een veredeld rondje over een parkeerplaats, zoals in het verleden bijvoorbeeld wel het geval was in Las Vegas.

“Het is een serieus circuit”, meldt de Formule 1-wedstrijdleider tegenover het Amerikaanse RACER. “Het wordt absoluut geen race op een parkeerplaats. Verre van zelfs, gezien de hoeveelheid werk die op een aantal plekken wordt verricht. Het begint er al heel aardig uit te zien, het zal echt iets unieks worden.”

Masi combineerde de Grand Prix in Austin met een bezoekje aan Miami, waar er tussen de thuiswedstrijden van de Miami Dolphins door gewoon een Formule 1-circuit wordt gebouwd naast het stadion: “Het is echt geweldig. De manier waarop ze een NFL-seizoen moeten zien te combineren met al het werk dat uitgevoerd wordt. Ze delen het werk rondom het stadion in zekere zin op in verschillende delen. Petje af, vorige week waren ze er serieuze werkzaamheden aan het uitvoeren, waarna vervolgens weer alles in gereedheid gebracht moest worden voor de thuiswedstrijd van de Dolphins, om een dag later het werk weer op te pakken.”

Kleine aanpassingen in Qatar

Vlak voor zijn vlucht naar de Verenigde Staten bracht Masi ook al een bezoekje aan Qatar, waar het circuit van Losail momenteel wordt klaargestoomd voor de allereerste Formule 1-race aldaar volgende maand: “In Qatar worden er hier en daar wat kerbstones geplaatst op de apex en bij het uitkomen van de bocht”, aldus Masi. “Verder wordt er op bepaalde delen nog aan de verlichting gewerkt, dus het is meer een algemene upgrade. Er wordt ook nog wat werk verricht in de paddock.”

Het circuit van Losail moet officieel nog goedgekeurd worden door de FIA alvorens er een Formule 1-race mag worden verreden, maar Masi voorziet op dat gebied geen problemen: “In de week van de race voer ik de inspectie uit, maar ik zie op dit moment niets wat de uitreiking van de Grade 1-licentie zou moeten tegenhouden.”