Domenicali verrast dat niet Hamilton, maar Verstappen populairste coureur is

De Formule 1 voerde onlangs in samenwerking met Motorsport Network een grootschalig onderzoek onder Formule 1-fans van over de hele wereld uit. Ruim 167.000 fans uit 187 verschillende landen deden mee aan de enquête, waarvan de resultaten vorige week voorafgaande aan de Grand Prix van de Verenigde Staten werden onthuld.

Op de vraag welke coureur op de startgrid de meest favoriete rijder is, vinkte 14.4% van de ondervraagden de naam van Max Verstappen aan. De Nederlander bleek daarmee de meest populaire coureur van het moment. McLaren-coureur Lando Norris volgde op een tweede plek. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton – tijdens het vorige fanonderzoek in 2017 nog de populairste F1-coureur - zakte naar de derde plaats.

Vooral Norris populair bij jongere doelgroep

In de globale stemming kreeg Hamilton 1.9% minder stemmen dan Verstappen, al blijkt hij in Groot-Brittannië wel nog altijd de populairste coureur te zijn. In eigen land wist de Brit landgenoot Norris echter maar nipt voor te blijven. De 21-jarige McLaren-coureur blijkt vooral bij de jongere en vrouwelijke fans populair, waarmee hij globaal een opvallende tweede plek scoort tussen titelkandidaten Verstappen en Hamilton.

De uitslag van de enquête is ook bestudeerd door Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Op de vraag of hij verrast is door het feit dat Hamilton niet langer de populairste coureur is onder de fans, antwoordde de Italiaan: “Dat moet ik wel zeggen ja. In zekere zin ben ik wel verbaasd. Maar aan de andere kant, als je denkt aan de leeftijd van de mensen die meer betrokken zijn bij dit soort enquêtes, dan kun je denk ik wel begrijpen waarom Lando meer stemmen krijgt. Het hangt meer samen met het feit dat hij een frisse aanpak heeft die dichter bij de mensen staat. Zo denk ik erover.”

Mede dankzij Norris werd McLaren verkozen tot het meest favoriete team van de Formule 1-grid. Domenicali is blij met de populariteit van de jonge Brit, die zich vooral met zijn Twitch-streams tijdens de lockdown vorig jaar erg populair maakte bij de fans.

“Ik wil het niet groter maken dan het is, maar het is wel de bevestiging van wat ik altijd al heb gezegd, met het oog op de toekomst hoeven we ons geen zorgen te maken wat betreft de coureurs”, vervolgt Domenicali. “We hebben een ongelofelijke groep jonge, getalenteerde en steengoede coureurs die van grote waarde zijn voor de Formule 1.”

Drive to Survive

Opvallend aan het grootste Formule 1-fanonderzoek ooit was het feit dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de enquête met vier jaar is gezakt. Waar de gemiddelde leeftijd van alle ondervraagden in 2017 nog 36 jaar bedroeg, is die leeftijd in 2021 gezakt naar 32 jaar. Domenicali denkt dat Netflix-hit Drive to Survive daar voor een deel aan heeft bijgedragen: “Drive to Survive heeft absoluut een grote impact gehad, vooral op de groep die niet zo nauw betrokken was bij de Formule 1. Zij zagen verschillende aspecten van de sport, dus het heeft absoluut een positieve impact gehad.”