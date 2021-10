Bottas: “Duimen dat er niet nog meer gridstraffen volgen”

De tweede seizoenshelft wordt voor Valtteri Bottas gekenmerkt door motorwissels. De Mercedes F1-coureur moest in de Grand Prix van de Verenigde Staten al zijn zesde verbrandingsmotor laten monteren, wat resulteerde in een gridstraf van vijf posities. Eerder dit jaar werd hij in Italië al naar de laatste startplaats verwezen en moest hij in Rusland vijftien stekken terug. Tussendoor zegevierde hij op overtuigende wijze in de sprintrace op Monza en op Istanbul Park, waar teamgenoot Lewis Hamilton teruggezet werd na een ICE-wissel. Mercedes heeft de betrouwbaarheid van de power unit niet volledig op orde, waardoor het onzeker is wat er in de slotfase van het seizoen te gebeuren staat.

“Ik hoop echt dat het nu klaar is”, zegt Bottas. “Ik denk dat de beide motoren in mijn pool goed zijn. We hebben geen problemen gedetecteerd, dus duimen dat ik het einde haal zonder verdere straffen. In zo’n spannende titelstrijd heeft een gridstraf echt invloed op je race, ook al is het maar vijf plaatsen. In ons geval is het vooral zo dat ik wat meer pech heb gehad. De motoren doorstonden alle controles en betrouwbaarheidschecks. In theorie zouden ze goed moeten zijn. Op dat vlak heb ik het geluk niet aan mijn zijde gehad. We hebben meer problemen gehad en dat is gewoon pech. We hopen nu dat alles verholpen is. De tijd zal het leren.”

Moeizaam weekend in Mexico

In Austin kon hij vanaf de negende plaats niet veel uitrichten en eindigde hij vrij kleurloos als zesde. Bottas verwacht ook in Mexico een moeizaam weekend, al heeft dat vooral te maken met de snelheid van rivaal Red Bull: “Het wordt zwaar, daar is geen twijfel over mogelijk. Red Bull is daar altijd sterk. Hun power unit presteert normaliter goed op hoogte. Ik verwacht geen eenvoudig weekend, maar we gaan desondanks proberen meer punten te scoren dan Red Bull.”