Mercedes: Op mediums starten in Eifel GP ‘een grote gok’

Bottas pakte zaterdag de twaalfde pole-position op rij voor Mercedes. Hij versloeg teamgenoot Hamilton en Red Bull-coureur Max Verstappen in de laatste run. Mercedes onderzocht de mogelijkheid om de beide coureurs in het tweede deel van de kwalificatie op mediums, zodat ze op die band zouden kunnen starten tijdens de race. Hamilton verklaarde na afloop van de kwalificatie dat hij op de mediums had willen starten en dacht dat hij daarmee Q3 had kunnen halen, maar het team stak daar een stokje voor.

“We hebben het tijdens de debrief besproken en het is duidelijk dat de zachte band het beste is om de race mee te starten, Lewis was het daarmee eens”, aldus Mercedes F1-teambaas Wolff op een vraag van Motorsport.com. “Met het starten op de medium verlies je toch een paar meter ten opzichte van de soft, alle concurrenten staan wel op softs. Het heeft geen zin om veel risico te nemen, het is een grote gok. Je kon in Q2 duidelijk zien dat niemand zich zou kwalificeren op de mediums, het zou in de eerste ronden een groot nadeel zijn. Het was een duidelijke beslissing. Lewis wil natuurlijk niet tweede of lager staan. Een alternatieve strategie is vaak logisch, je moet accepteren dat je het niet altijd in eigen hand hebt. De zachte band was de juiste keuze.”

Coureurs hebben door de geannuleerde trainingen van vrijdag een redelijk gemankeerde voorbereiding op de race achter de rug. Wolff verklaarde echter dat Mercedes zich goed aangepast heeft op de situatie. “We hebben niet echt veel vraagtekens, we moeten ons enkel aanpassen op de nieuwe situatie. We werken met minder data en accepteren dat we morgen zullen leren tijdens de uitvoering”, aldus Wolff. “Het hele veld denkt dat de zachte band een goede band is om mee te beginnen, dan zullen we zien hoe het uitkomt. Het kan zijn dat we één of twee stops moeten maken. We hebben geen data van lange runs, we weten niet of de harde of de medium compound de juiste keuze is. Ik vind het heel spannend.”

Met medewerking van Luke Smith