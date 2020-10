McLaren: Moesten in Eifel GP wel verder met nieuw aeropakket

De vrijdagse trainingen voor de GP van de Eifel konden niet doorgaan vanwege mist in de omgeving van de Nürburgring. Voor McLaren was de timing daarvan ongelukkig, omdat het team graag een nieuw aerodynamisch pakket wilde proberen. Op zaterdag kwam Carlos Sainz Jr. inderdaad met dat pakket op de baan, maar de Spanjaard had het gevoel dat hij met een achterstand begon omdat hij niet genoeg tijd had aan het pakket te wennen. Wel besefte hij dat het belangrijk was om meer ervaring op te doen met het nieuwe pakket. Teamgenoot Lando Norris reed met het oude pakket. Uiteindelijk kwalificeerde Norris zich op P8, Sainz staat een rij achter hem op P10.

Seidl zei dat het team wel door moest gaan met ontwikkelen om Renault bij te kunnen houden in de strijd om de derde plek in het kampioenschap voor constructeurs. “We willen het gevecht zo lang mogelijk in leven houden. En uiteindelijk moeten we de volgende stap zetten met de auto”, zei Seidl. “De introductie van de nieuwe neus is natuurlijk een grote verandering wat betreft het aerodynamische concept van de auto. We hebben deze uitdaging niet onderschat om dit werkend te krijgen op de baan. Een weekend als dit helpt daar niet bij, met het gebrek aan rijden op de vrijdag. Maar tegelijkertijd is dat de uitdaging waar we voor staan.”

“We geloven erin dat dit concept ons meer potentieel geeft voor de toekomst”, vervolgt Seidl, die hamert op het belang om de op de Nürburgring verzamelde data goed te analyseren om dat potentieel ook te kunnen vervullen. “Ons hoofddoel dit weekend was om deze onderdelen zo snel mogelijk op de baan te introduceren. Dat willen we zodat we kunnen leren van het rijden op de baan, waarmee we kunnen zien waar we staan qua correlatie en om op het punt te komen dat we zo snel mogelijk de volgende stap kunnen zetten qua snelheid. Daarom hebben het besluit genomen om er vandaag mee te rijden.”

Sainz was weliswaar gefrustreerd over de samenloop van omstandigheden voor het proberen van het nieuwe pakket van McLaren, maar hij vindt wel dat het team de juiste keuze heeft gemaakt. “Ik denk dat het als ontwikkelingsrichting voor een team heel belangrijk is om er een hele race mee te rijden en de auto’s te vergelijken. Je kan kijken wat het ene en het andere pakket doen, en zien hoe we gezamenlijk proberen deze auto sneller te maken. Op dit moment vinden we het uitdagend. We zien alle teams goede stappen zetten en wij willen dat ook. En om die te kunnen zetten, moeten we blijven proberen zoveel mogelijk dingen te begrijpen over de windtunnel en de nieuwe onderdelen die we voor de auto hebben. Daarom is het heel logisch om ermee te blijven rijden en te proberen het te laten werken.”

Met medewerking van Adam Cooper