Pirelli verwacht tweestopper voor Grand Prix van de Eifel

Vrijdag was het flink mistig in de omgeving van de Nürburgring en de beide oefensessies moesten daarom geschrapt worden. Coureurs kregen zaterdag een uur de tijd om het circuit dan toch te verkennen voordat ze aan de kwalificatie begonnen. Daardoor ontbreekt het de teams aan data over de lange runs, bovendien heeft de wedstrijd een onvoorspelbaar karakter vanwege de koude temperaturen en is niet duidelijk hoe de banden daar op zullen reageren. Vanwege een gebrek aan actie hebben de teams nog voldoende nieuwe banden op voorraad voor de race van zondagmiddag.

Uit de simulaties van bandenleverancier Pirelli blijkt dat een tweestopper het beste scenario is voor de race van zondagmiddag. Zeker voor de top-tien lijkt dit scenario het beste, aangezien zij allemaal op de zachtste compound zullen starten. Na de eerste stint verwacht Pirelli dat de meeste coureurs switchen naar de mediums waarna er voor de slotfase van de race nog de mogelijkheid is om terug te switchen naar de soft of iets vroeger binnen te komen en nog een tweede stint op de mediums te doen. De snelste eenstopper is een scenario waarin de coureur start op mediums en een lange stint doet van 29 ronden. Voor het tweede deel van de race zou de betreffende rijder dan overstappen op de C2-band, de hardste compound die coureurs dit weekend tot hun beschikking hebben.

Polesitter Valtteri Bottas overwoog nog om de race aan te vangen op mediums, maar Mercedes stak daar een stokje voor. De Fin zei: “Ik denk dat we niet veel informatie hebben, maar dat geldt voor alle teams. Er is niet veel data, behalve van de wintertests toen we ook met deze temperaturen gereden hebben. Wanneer je de soft tijdens de race inlevert gaan we niet weten wat er kan gebeuren.” Het is een welkom verrassingselement in een verder flets F1-seizoen. Esteban Ocon van Renault heeft dit weekend nog geen ronde gereden op de medium, maar zal dat op een zeker moment tijdens de race wel moeten doen. “We maken een sprong in het diepe”, verklaarde de Fransman. “Ik heb helaas alleen maar op softs gereden, ik weet niet echt hoe de auto zich gaat gedragen op het moment dat we switchen naar mediums. Dat is echter een probleem waar iedereen mee te maken krijgt.”

Laurent Mekies, de sportief directeur bij Scuderia Ferrari, verwacht een onvoorspelbare race op de Nürburgring. Gevraagd hoeveel onzekerheid er is over deze wedstrijd, reageerde hij: “Eerlijk gezegd verwachten we een grote sprong in het diepe”, aldus Mekies. “Ik denk dat iemand op basis van wat we nu gezien hebben een relatief racetempo kan voorspellen… dan hebben we met een genie te maken. Ik denk niet dat we een exacte reflectie van de kwalificatie gaan zien. Er komen verrassingen aangezien we geen kans gehad hebben om lange runs te doen. Dat is een factor, maar ook het feit dat we geen kennis hebben van de banden en de prestaties op dit circuit gaat zorgen voor een flinke uitdaging. Het is een uitdaging voor teams om de race goed te lezen in de openingsfase en de aanpassing daarop te verrichten.”

Met medewerking van Jonathan Noble