Ferrari heeft met nog twee races te gaan een forse voorsprong van veertig punten op Mercedes, dat na jaren van dominantie problemen had met de switch naar het nieuwe reglement. Door de invoering van het grondeffect-concept had Mercedes extreem veel last van een stuiterende wagen. Daardoor leek het begin dit seizoen waarschijnlijk dat de voormalig kampioenenformatie enkel zou meedingen om ereplaatsen, maar de laatste fase van dit seizoen maakt Mercedes wel degelijk stappen. Lewis Hamilton en teamgenoot George Russell doen regelmatig vooraan mee.

Het behalen van de tweede plek is nog een behoorlijke kluif, maar dat is wel waar ze bij Mercedes hun zinnen op gezet hebben. “Ik weet hoe belangrijk dit is voor het team en iedereen in de fabriek, zeker als je het hebt over bonussen”, zegt Hamilton. “Zeker in een tijd waar het leven een stuk duurder is geworden en de energieprijzen explosief gestegen zijn. Dat hebben ze mij verteld en ik zie hoe belangrijk het is voor het team, maar ook om te laten zien hoe hard we gewerkt hebben om er weer bij te horen. Het zou een geweldig gevoel geven als het lukt. Als je realistisch kijkt heeft Ferrari het hele seizoen een ijzersterke auto gehad. Ik weet niet wat er het vorige weekend bij hen gebeurde, maar ik denk dat ze er dit weekend gewoon weer bij zitten. Het is zeker niet eenvoudig om ze te verslaan. Maar als het ons lukt, zou ik het een geweldige comeback vinden. En daarmee geven we ook een signaal af dat we echt niet verslagen zijn.”

De derde plek bij de constructeurs heeft ook voordelen. Het team zou dan extra tijd in de windtunnel krijgen en meer mogen doen met CFD-techniek. “Qua ontwikkeling scheelt het natuurlijk wel iets als je verder naar achteren eindigt. Dan kun je meer tijd doorbrengen in de windtunnel. De engineers kunnen wel vertellen of dat gunstig is of niet, maar op dit moment, we zitten er middenin, willen we ze gewoon verslaan. Dat is het doel.”